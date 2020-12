Presenta Evodio Velázquez Plan que Evolucionará Guerrero

"Vamos por la construcción de un gobierno de respeto, de equidad, de igualdad. Un gobierno que escuche y trabaje por los que menos tienen, a través del Plan que va a Evolucionar Guerrero", afirmó el precandidato de unidad del PRD a la gubernatura, Evodio Velázquez Aguirre.



Llamó a trabajar unidos para combatir los problemas que laceran a esta entidad, como la violencia, la pobreza y la falta de bienestar, para poder caminar en una ruta que logre la paz que tanto anhelan los guerrerenses. Con una propuesta de 10 ejes temáticos, que abarcan todas las áreas, sectores y actividades económicas del estado, Velázquez Aguirre presentó su propuesta de gobierno ante diputados federales, alcaldes y representantes de la sociedad civil.



De acuerdo al abanderado perredista dicho documento fue integrado con las ideas derivadas de la consulta ciudadana ¿Qué quiere Guerrero?, aplicada hace unos meses por su equipo de trabajo para conocer las necesidades y aspiraciones de 150 mil guerrerenses; además de incluir los planteamientos del ’Plan que Guerrero Necesita’, de su compañero de partido Carlos Reyes ’y las voces de miles de paisanos que se acercaron durante el desarrollo de las Caravanas Evoluciona y los Foros Virtuales sectoriales.’



Los ejes que componen el Plan presentado por Velázquez Aguirre son: Guerrero con dignidad, Guerrero con seguridad, Guerrero con Bienestar y mejor vivir, Guerrero con prosperidad y desarrollo, Guerrero con gobernabilidad y armonía, Guerrero con inclusión, Guerrero con educación y conocimiento, Guerrero con equilibrio y sustentabilidad del medio ambiente, Guerrero con Infraestructura y comunicación y Guerrero con modernidad.



"Este plan fue minuciosamente construido con las voces de la gente de Guerrero. No es sacado de la manga. No podemos caminar con ocurrencias, nuestro plan es un plan estudiado y estoy seguro que con el vamos a Evolucionar Guerrero."



Durante su mensaje Evodio Velázquez pidió a los asistentes activar un código QR instalado atrás de cada silla, donde podían descargar el archivo que contiene el documento, asimismo comentó que el Plan que Evolucionará Guerrero puede consultarse de manera completa en sus redes sociales personales.



Tras explicar cada eje temático el exalcalde porteño firmó ante el notario #17, Francisco Salgado Coronel, once proyectos prioritarios que cumplirá siendo gobernador, como el Programa estatal del combate al hambre y la pobreza; la Estrategia integral para la construcción de paz, justicia e instituciones sólidas para la creación de entornos libres de violencia para mujeres; la campaña estatal para la alfabetización y mejora de infraestructura educativa, becas, útiles y uniformes escolares; la Jornada permanente de fomento a la salud y construcción sostenible del bienestar en Guerrero; el Plan estatal de gestión de recursos naturales.



También se comprometió a cumplir con el Plan estratégico de competitividad turística y su diversificación; el Programa estatal para la creación de empleo decente y fomento al crecimiento económico; Campo al 100, proyecto de fomento para producción y el consumo responsable; Proyecto general de industria, innovación e infraestructura ’el Guerrero que merecemos’; Planeación estratégica y homologación de presupuestos y el Programa de apoyo a las madres solteras y estancias infantiles.



El candidato del sol azteca recalcó que su gobierno será de inclusión, en el que el 50 por ciento de los cargos serán para mujeres. Finalmente, convocó a un gran pacto de civilidad y a construir un gobierno donde no haya chairos ni fifis, sino que todos tengan respeto y participación.



Al evento acudieron el expresidente nacional del PRD y actual coordinador de campaña de Evodio, Ángel Ávila Romero; el presidente estatal del PRD Alberto Catalán Bastida; el coordinador de los diputados perredistas en el Congreso Bernardo Ortega; los diputados locales Robell Urióstegui, Servando Salgado, Celestino Cesáreo y Perla Edith Martínez; los alcaldes de Tecpan Yasir Deloya; de Tixtla Erika Alcaráz Sosa; de Florencio Villarreal Wilberth Galeana; de San Marcos Tomás Hernández Palma; el diputado federal Raymundo García; así como líderes sectoriales, empresarios, periodistas, comisarios, delegados y diversos actores de la sociedad civil.