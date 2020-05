Presenta Gobierno del EDOMEX plan para el regreso a las actividades

• Explica que en fase roja sólo pueden realizarse actividades esenciales; en la naranja, manufactura y comercio; en amarilla, servicios de mantenimiento, talleres mecánicos, salones de belleza, y en la fase verde, todas las actividades, incluidas las de entretenimiento.



El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza dio a conocer el plan que en el Estado de México se pondrá en marcha para retomar las actividades escolares, comerciales, laborales y sociales, una vez que pase la etapa crítica de la pandemia por COVID-19, y garantizó que esta estrategia dará orden con lineamientos enfocados en proteger la salud de los mexiquenses.



’Este plan nos dará orden en el reinicio de actividades y tiene lineamientos específicos para cada etapa, se estará publicando a partir de hoy en las páginas del Gobierno del estado.



’Para que este plan funcione necesitamos seguirnos cuidando, es muy importante permanecer en casa porque si aumenta el ritmo de contagios no podemos avanzar en el semáforo e incluso podemos retroceder’, recalcó.



En un mensaje a través de redes sociales, el mandatario mexiquense externó que las etapas de este regreso se harán con base en el semáforo de alerta epidemiológica definido por el Gobierno de México.



Por ello, especificó que el semáforo en rojo marca la etapa de máximo contagio, y solamente se pueden realizar actividades esenciales, y detalló que al pasar al color naranja, la fase será de alto riesgo y podrán abrir algunas actividades no esenciales, como manufactureras, comercios de venta de alimentos, servicios de hospedajes, centros y plazas comerciales, las cuales podrán desarrollarse con un aforo máximo de 30 por ciento.



Asimismo, explicó que el semáforo en amarillo marcará la fase de riesgo intermedio, y podrán reiniciar los servicios profesionales de mantenimiento, talleres mecánicos, salones de belleza, lavanderías y servicios al público en general, que no sean de entretenimiento, y aclaró que estas actividades y las de la fase naranja podrán funcionar con un aforo máximo de 60 por ciento.



El Gobernador refirió que cuando el semáforo esté en verde significará la etapa de bajo riesgo, que definirá el regreso de todas las actividades, incluidas las de entretenimiento y convivencia social.



’En resumen, la fase roja, sólo actividades esenciales; en la naranja, manufactura y comercio con un aforo máximo del 30 por ciento; en la amarilla, se suman las actividades de servicios y se incrementa el aforo al 60 por ciento, y en la fase verde, todas las actividades, incluidas las de entretenimiento.



’En todas las fases debemos mantener la sana distancia, las medidas de higiene y el uso de cubrebocas’, puntualizó.



Alfredo Del Mazo subrayó que el regreso a clases será muy responsable, y por lo tanto las escuelas abrirán cuando el semáforo esté en verde.



También acentuó que el Edoméx tiene cuatro grandes regiones: el Valle de México, con 59 municipios; el Valle de Toluca, con 22; la zona Norte, compuesta por 16 y la región Sur con 28 municipios, y mencionó que por sus condiciones la pandemia se comporta de maneras distintas en cada una, por lo que el regreso a las actividades debe ser acorde con las características de cada región, y, en el caso de la zona metropolitana, las acciones serán coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México.



’Este regreso a las actividades será regional, por etapas, ordenado y pensando en el empleo y en la economía familiar. En el caso de los municipios del Valle de México se hará en coordinación con la Ciudad de México’, aseveró.



Agregó que en el transporte público seguirá siendo obligatorio el uso del cubrebocas, y que las unidades de transporte deben respetar los límites de ocupación en cada fase, mientras que la limpieza y sanitización deben ser permanentes y el programa Hoy No circula se regularizará en la fase naranja.



Añadió que las industrias que se han sumado a las actividades esenciales son construcción, minería y automotriz, las cuales empezarán actividades en estos días, no obstante, deberán cumplir con ciertas medidas para su apertura, como el uso obligatorio de cubrebocas, puntos de desinfección, limpieza de herramientas, toma de temperatura, protocolos de traslado de personal u horarios diferenciados de entrada y salida.



Además deberán comprometerse a cuidar la salud de su personal y fomentar el cuidado de los trabajadores de toda su cadena de suministro.



Del Mazo Maza también adelantó que los espacios públicos se abrirán paulatinamente, en función del color del semáforo y con un porcentaje de aforo, sin embargo, recalcó que actualmente el semáforo está en fase crítica e insistió en continuar haciendo todo el esfuerzo posible por permanecer en casa y evitar la propagación del coronavirus.