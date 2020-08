Presenta la UAGro denuncia contra joven que cobra dinero para entrar a Medicina

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán informó que la institución ya presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el joven Eric ’N’ quien fue expulsado de la Facultad de Medicina por engañar y cobrar dinero a aspirantes que desean ingresar a esta carrera.



Saldaña Almazán señaló que fueron los padres de familia quienes le notificaron que el ex estudiante continúa engañando a estudiantes del Área de la Salud con la promesa de conseguirles un lugar a cambio de dinero, a pesar de ya haber sido expulsado de la UAGro en la sesión del H. Consejo Universitario del 20 de marzo de este año.



Este miércoles, el rector de la máxima casa de estudios entregó en la Escuela Preparatoria No. 27 de Acapulco obras de adecuación de rampas para estudiantes con capacidades diferentes y en la Preparatoria No. 7 entregó los nuevos circuitos eléctricos.





Javier Saldaña Almazán hizo un llamado a los padres de familia para que no se dejen engañar por estafadores, que personas externas no pueden prometer ni cobrar para conseguirles una ficha o un espacio en ninguna escuela: “les pido que no caigan en ese juego, nosotros ya hicimos lo correspondiente interponiendo una denuncia”.



Sobre el modus operandi, Saldaña Almazán indicó que el joven simulaba amistad con profesores y funcionarios universitarios y tomaba captura de sus conversaciones por WhatsAp; esas capturas las mostraba a los aspirantes y a los padres de familia para convencerlos de pagarle una suma de dinero a cambio de una ficha o un lugar en la Facultad de Medicina.