Presenta Lupita González proyecto de decreto a favor de la vida en Guerrero

Para su trámite legislativo me permito presentar la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, a través del cual, se propone a ésta Honorable Asamblea, legislar a favor de la protección de la vida humana.



La vida es el Derecho Humano indispensable para la existencia y el ejercicio de otros derechos; este derecho se reconoce en los tratados internacionales suscritos por México, que abarca desde la concepción hasta su muerte natural.



Sin la vida, no existiría la humanidad.



La protección y garantías que el Estado Mexicano debe hacer para éste derecho, es una tarea permanente y no solo debe abarcar su protección para aquellas personas que ya tienen el goce de la misma.



Del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se advierte como consideración que ’el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad’.

En esta Declaración se refieren a la vida como una condición necesaria para la existencia del ser humano en los siguientes términos:



’Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros’.



’Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’

’Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica’



Asimismo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocido como el Pacto de San José, reconoce claramente, el Derecho a la Vida al establecer que ’ Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Éste derecho estará́ protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.



Es necesario entender que esta Declaración refiere etapas de reconocimiento en donde la vida no proviene del nacimiento sino de su calidad de individuo - en gestación o no nato- y su potencialidad a la vida. Es decir, el derecho a la vida es previo al nacimiento y no posterior.



Diversos especialistas en la materia, como Romina Santillán Santa Cruz, concluyen que con base en la ciencia médica ’… la concepción es un hecho biológico que se produce con la fecundación y no con la anidación, pues ésta es sólo una etapa dentro de todo el proceso vital que supone como necesaria la existencia previa un cigoto –un óvulo fecundado por un espermatozoide– para ser implantado en el útero de la mujer.



Por ello, antes de producirse la anidación existe ya un ser humano, pues si éste no es tal desde la fecundación tampoco lo será́ después…



El comienzo de la vida humana no es un dato legal, sino primariamente un dato biológico. La vida humana debe ser protegida desde que biológicamente existe…’



En la legislación local, se reconoce en nuestra Constitución en el artículo 3°, que: ’ En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano’



El Código Civil de nuestra Entidad, en el Libro Primero denominado ’de las personas’ se define que son personas físicas o naturales todos los seres humanos y desde que un ser humano es concebido queda bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido.

Es de advertirse que la Constitución Local, no define claramente la calidad de persona ni se encuentra expresamente establecida la garantía de protección de la vida; por lo que, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 3° y reformar el artículo 5° en su fracción I, para definir de manera expresa a la persona y garantizar la protección de la vida desde el momento de la concepción.



Desde la posición del Humanismo Bioético, y de la postura política que represento, sostenemos que el embrión humano es ya en si mismo una persona, con identidad, y por consiguiente tiene el derecho a la vida, y en consecuencia derechos a la protección del Estado y de la misma sociedad; que por su naturaleza, éste no puede ser objeto de manipulación, ni de agresiones que conduzcan a su destrucción o eliminación.

Cada mujer y cada hombre es un ser indivisible corporal y espiritualmente; un ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y una dignidad intrínseca.

En nuestro país, son 18 entidades federativas que ya disponen en sus constituciones la protección de la vida humana desde la concepción, los cuales son: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.

De la misma forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto al derecho a la vida, consultable en la Tesis 14/2002, que fue dictada bajo la ponencia de la entonces Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, bajo el rubro ’Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de las Leyes Federales y Locales’, que en la parte que nos ocupa, dice:

’ (…)la protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.’

Ante tales antecedentes jurídicos y de derecho comparado, presento una reforma a nuestra Constitución para definir claramente la temporalidad de la persona y proteger su vida desde su concepción hasta su muerte natural, en concordancia con el marco jurídico internacional y nacional existente en materia de Derechos Humanos; sin pretender ignorar los regímenes de excepción que establecen las leyes penales.



Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía Popular, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3° y se reforma la fracción I del artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; para quedar como sigue:



ÚNICO: Se adiciona un tercer párrafo al artículo 3° y se reforma la fracción I del artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para quedar como sigue:



Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.

Ante la violacióńn de los derechos humanos procede la reparación del daño individual o colectivo, en los términos y con las modalidades que establezca la ley.

Para los efectos de ésta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.



Artículo 5. En el Estado de Guerrero toda persona, individual o colectiva, es titular de derechos humanos, y se reconocen como mínimo los siguientes:



I. Derecho a la vida, desde el momento mismo de la concepción reputándose como nacido hasta su muerte natural, siendo protegido por la ley; en consecuencia queda proscrita la pena de muerte.