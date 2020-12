Presenta Museo de Bellas Artes exposición ’Sutilezas del Lenguaje’, de Rafael Cauduro

• Es la muestra más completa de Cauduro que se haya exhibido en el país, con 136 obras.



•Estará abierta al público hasta mayo de 2021 y el recinto museístico cuenta con un estricto protocolo de sanidad.



Toluca, Estado de México, .- El Estado de México recibe, en el Museo de Bellas Artes de la capital mexiquense, una de las más asombrosas exposiciones con la que Rafael Cauduro vuelve a los museos después de cinco años, con esta muestra individual que no tiene precedentes ya que reúne 136 obras del artista mexicano.



’Sutilezas del lenguaje’ llega a la entidad con un gran esfuerzo que la Secretaría de Cultura y Turismo realiza para que el público conozca, de manera gratuita, la obra de uno de los artistas más emblemáticos, experimentales, figurativo y autodidacta del siglo XX.



En esta exposición, que está abierta de martes a sábado de 10:00 a 17:00 horas y los domingos de 10:00 a 15:00 horas, las personas tendrán la oportunidad de admirar todas las etapas creativas de Rafael Cauduro, que comenzó en la década de 1970 con su primera exposición formal, aunque tiene creaciones anteriores y hasta 2018 que es la última fecha que registra una obra, para esta exposición.



Celebrando el 75 aniversario del Museo de Bellas Artes con esta magna muestra que estará a disposición del público hasta mayo de 2021, se celebran también 70 años de edad de este artista sinigual que presume un magistral manejo de la figura humana y también 50 años de su carrera.



Explora temas de la realidad humana como el vacío de justicia, los migrantes, la violencia, retratos de mamá y papá, así como dibujos de vehículos, herramientas, animales, mitologías, esta exposición hará vibrar el espíritu de quien admire las obras.



Las piezas que conforman ’Sutilezas del lenguaje’ provienen de colecciones privadas, de instituciones públicas y particulares, del estudio Cauduro y, por supuesto, de su casa, ya que el artista no dudo en ponerlas a vista del público; incluso muchas obras que jamás habían sido expuestas.



Su naturaleza solitaria lo llevó a desarrollar un estilo propio, dedicando su carrera a la experimentación con materiales poco ortodoxos para las bellas artes, lo que identifica a este artista.

Las secciones de esta exposición son El lenguaje de lo público en el que hay bocetos de su obra ’Siete crímenes mayores’ que, citando al artista, ’la pieza fue creada con la esperanza de que, en un futuro, lo ahí plasmado se convierta en una realidad que todos los mexicanos fuimos capaces de superar’.



Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de El lenguaje de las fronteras, El lenguaje de la catarsis, El lenguaje de los recuerdos, El lenguaje de Eros, El lenguaje de los contemporáneos en las que se plasma el arte de sus contemporáneos como Pedro Coronel, Rafael Coronel, Arturo Rivera, Mónica Mayer, Carla Hernández, Magali Lara y Ricardo Mazal.



Cabe recordar que Cauduro nunca perteneció a ninguna escuela o corriente artística y ha experimentado con materiales inusuales como ácidos, óxidos, impermeabilizantes o el uso de la brocha gorda, que algunos críticos llaman ’hiperrealista’, más porque sus obras se salen del cuadro, van más allá de la realidad.



Aunque afirma el artista que ’siempre me he resistido a ser encasillado en la hiperrealidad. No es que no me guste, pero me identifico más con la fantasía, la ficción, la mentira’.



En el recorrido por la exposición se puede disfrutar de la música con que Cauduro pintaba que va desde clásica, ópera, danzones, sones de Veracruz y los Rolling Stones, por mencionar algunos. Sin duda, es una experiencia total para los sentidos.