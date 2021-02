Presenta Secretaría de Cultura y Turismo libro Tu Lá Lu’, ¿Cómo te Llamas?, What´s Your Name?, de Vladimir Jiménez

• Recibe Cultura y Deporte en un Click 3.0 el mes de febrero con actividades digitales.



Toluca, Estado de México, .- Dentro de las actividades que la Secretaría de Cultura y Turismo organiza a través del programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, realizaron la presentación y lectura de fragmentos del libro Tu lá lu´, ¿Cómo te llamas?, Whats your name?, escrita por Vladimir Jiménez en zapoteco, español e inglés.



Vladimir explicó que a pesar de la limitante que en su tiempo significó el monolingüismo, el cual, se practicaba en la región zapoteca del istmo, surgió la necesidad de trasladar historias y costumbres del lugar, a otras lenguas y así poder perpetuarlas.



Su abuela le explicaba que, cuando hablaba en zapoteco, su voz era más potente que cuando se expresaba en español.



Dentro de esta actividad, leyó ciertos párrafos del libro que lo transportaron a momentos que vivió en la infancia que hoy recuerda con cariño.



’Este libro contiene una tabla que representa la parte lúdica, a través de la que se obtiene información como el signo de año y el signo de fecha de nacimiento, haciendo una analogía al horóscopo chino’, agregó.



Con él podrán disfrutar de momentos entretenidos junto a la familia tratando de descubrir cuál es el nombre en zapoteco que los representa.



Además, como dato interesante comentó que palabras como ’luna’, no representan la misma idea en el pensamiento de una persona de habla inglesa, que en una persona que habla zapoteco.



Para enriquecer la charla, contó algunas experiencias sobre las significaciones que ha manejado al realizar traducciones en varias lenguas.



Mencionó que en la antigüedad los zapotecos tenían una manera especial de poner nombre a las personas y eso ayudaban a saber cómo era cada una.



Acerca de sus próximos proyectos, comentó uno de espantos, que no son precisamente espantos, y, en mancuerna con su hermano, de profesión arquitecto, aportará una infinidad de ideas de las cuales habrá que estar pendientes.



Fue así que la Secretaría de Cultura y Turismo, ocupada en fomentar el conocimiento, recibió el mes de febrero con actividades digitales a través del programa Cultura y Deporte en un Click 3.0