Presenta Chapingo nuevo colectivo de estudiantes agrónomas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, el Dr. Angel Garduño García, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), presentó --el 4 de septiembre en el Partenón-- a las integrantes de la mesa directiva del Colectivo de Estudiantes Agrónomas (CEAGRO), quienes tomaron protesta al frente de este nuevo colectivo de mujeres conformado por cerca de 100 alumnas de la UACh.



La Lic. Fátima Orquídea Olivares Torres, Subsecretaria de Cultura de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, es la madrina del Colectivo de Estudiantes Agrónomas, cuya mesa directiva se integra por las alumnas: Iris Merari Gómez, García, Karla Guadalupe Bernabe Santiago, Lisset Valladares Gayosso, Litzy Yamile Espíritu Flores y Alondra Isabel Orduño Guillén.



El Rector Garduño García expresó su beneplácito por el surgimiento del CEAGRO, con el apoyo de la Dirección General de Difusión Cultural de la UACh, y explicó que este colectivo ’nace con el objetivo de generar espacios seguros, participativos e incluyentes para las mujeres dentro de la comunidad universitaria, así como de visibilizar sus aportes en el ámbito económico y rural.



’Las mujeres en Chapingo han desempeñado un papel fundamental en las ciencias agronómicas y en la vida rural; sin embargo, sus contribuciones han sido frecuentemente invisibilizadas. En este contexto es esencial fortalecer su presencia y saberes, promover su liderazgo tanto en el entorno universitario como en las comunidades rurales. El CEAGRO llevará a cabo acciones de acompañamiento, formación y comunicación con mujeres campesinas, desde un enfoque de transformación social y perspectiva de género’.



El Colectivo de Estudiantes Agrónomas se suma a las instancias estudiantiles que enriquecen la difusión cultural en la UACh como el Consejo Estudiantil de Hablantes de Lenguas Indígenas (CEHLI), la Coordinación de Asociaciones de los Estados (CAE), la Secretaría General del Comité Ejecutivo Estudiantil, Chapingo Unido por el Ambiente (CHAUPEA) y el Colectivo LGBTQ+ Chapingo.



