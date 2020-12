Presentación de forma virtual del Libro ’Códigos de la Ética del Licenciado en Administración en Latinoamérica y El Caribe’

PARTICIPANTES EN LA PRESENTACION DEL LIBRO



Eleanora Elizabeth Rembis Rubio, Presidente, Academia Nacional de Historia y Geografía de México; Jorge B. Cruz Bermúdez, Presidente, Legión de Honor Nacional de México; Juan Carlos Sánchez Magallán, Presidente Instituto Nacional de la Colegiación de los Abogados; Pablo Trejo Pérez, Coordinación Académica de Ciencias Sociales y Económico Administrativas de la ANHG; Alejandro Chirino Sierra, Coordinación Académica de Ciencias Sociales y Económico Administrativas de la ANHG; Juan Carlos Limpias Egüez, Presidente Federación de Profesionales de Santa Cruz; Marcelo Guillén Loayza, Presidente Colegio de Administración de Bolivia; José Luis Palacios Céspedes, Presidente Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia; Marco Antonio Peña Cuéllar, Presidente Colegio de Profesionales en Administración de Santa Cruz.



Como primer participante fue, Licenciada Eleanora Elizabeth Rembis Rubio, quien expuso: Es muy importante en la época actual, hablar de ética, hablar de valores de lo que más necesitamos, en este Primer Cuarto de Siglo, donde vemos una serie de factores y perfiles, en todos los grupos sociales, no solamente dentro de los países, si no en los países hermanos en toda Latinoamérica y el Caribe, y llegamos al punto del entendimiento para que así podamos actuar finalmente con ética, el principio con valores, éticos la Administración es un punto clave, en cualquier país, en cualquier organización, y en cualquier Universidad, y esto es magnificar la moral y la ética laboral, es una muestra que tenemos todos y cada uno de los seres humanos, la ética como un estudio del bien y del mal, para poder relacionarnos con las otras personas y con todo nuestro entorno, para que nuestro comportamiento humano realmente esté encaminado a los beneficios a un bienestar social nacional, no nada más económico sino en todos los estadios de la vida, y lo importantísimo que este tipo de materias la antología la ética en la administración, se encuentra plasmada dentro de las Universidades, Universidades públicas, Universidades privadas desde el nacimiento del administrador, para que éste pueda replicar estas conductas positivas, estos pensamientos, estos argumentos al momento de trabajar estar bien postrado en la vida laboral, hasta entonces encontremos un verdadero crecimiento político entre los grupos sociales, reitero, esta responsabilidad social debe estar desde la formación universitaria muy bien proyectada, no solamente en estudiantes de administración, si queremos tener un mundo mejor, pero específicamente los estudiantes de la administración, nos pude llevar a un verdadero desarrollo positivo de las unidades, de las sociedades de los grupos más importantes, tenemos una serie de deberes sociales con los que deberíamos de comulgar todos los días una serie de valores humanos, respeto a los derechos fundamentales de las personas, y de respeto al cuidado del medio ambiente para poder desarrollarlo, debemos tener una contribución activa voluntaria para que nos permita realmente llegar a ese mejoramiento social, que gusta al final del día este Libro de Ética, nos hace una muy buena reflexión en cuanto a todos los códigos de ética que se van señalando de varios países, y nos lleva de la mano, lo que debe ser el mundo verdaderamente laboral que pude ser de facto en materia de valores, en la administración, es importante conocer este libro, que además está muy bien hecho, está muy bien llevado, los participantes del libro han sabido darle un toque personal, que al final del día, nos lleva a esto, el estudiante y el profesional en el campo de la administración, debe de actuar conforme a esa ética a esa moral para el mejoramiento, para el beneficio de los grupos sociales que repercutan en beneficio de todas las naciones y por ende de Latinoamérica y El Caribe.



En su participación el Licenciado, Jorge B. Cruz Bermúdez, comento: Son las crisis las que nos dan la oportunidad del cambio, pero también son las que nos ubican, que han logrado permanecer en las civilizaciones humanas, los códigos de ética que habla este Libro en Latinoamérica y El Caribe, que resulta más que pertinente y urgente ante los cambios globales, como es la pandemia y que hasta la fecha existe certidumbre y hacia donde llegaremos, la administración ha pasado a ocupar un papel relevante en la esfera jurídica y privada, más allá de las competencias técnicas y desempeños profesionales que deben cubrir su perfil. El Libro está integrado por tres grandes capítulos, a lo largo de más de 500 páginas, el capítulo primero habla de una reflexión de consideraciones sobre el deber del administrador, y referencias técnicas de ontológicas y arqueológicas, el segundo capítulo, aborda el debate de Latinoamérica y El Caribe y el papel relevante que tienen los administradores en este contexto nacional, el capítulo tercero habla de diferentes normas y códigos de los profesionales universitarios graduados en administración de empresas en Latinoamérica y El Caribe.



En su momento, el Dr. Pablo Trejo Pérez, expuso sus puntos de vista de la presentación del Libro, ’Códigos de la Ética del Profesional en Administración de Latinoamérica y El Caribe’: Hablar de este tema la ética, es hablar de volver a los equilibrios a los orígenes de hacer las cosas de la mejor manera posible, sin afectar a los demás, y es que la ética es una rama de la filosofía que se ocupa de una de las cosas de más interesantes que es la conducta humana, el libro nos lleva a plantearnos que no hay duda que es un tema interesante, porque es inherente a la administración, y al sector empresarial, particularmente, desde los años 80´s del Siglo XX, se volvió a hablar mucho de la ética, la razón del surgimiento de la ética, no están claras, los estudios tienen que ver con las numerosas situaciones de fraude y desconfianzas generadas por reconocidas empresas de origen internacional, mientras que para otros expertos son los sobre saltos y las crisis económicas a las que las empresas se han enfrentado en los últimos años lo que ha dado que la ética resurja, en nuestra época, si tuviéramos que identificar una figura emblemática, probablemente en tema de la ética, tendríamos que elegir al empresario, ese creador de actividad productiva y económica, porqué de alguna manera, todos quisieran ser, y alcanzar porque representa el nivel más alto, envidiable y logramos de la escala social, pero también es cierto, que para lograr ser dueño de una empresa, hay que tener ciertas virtudes, y aquí es donde entra la ética y es justamente, el tema de hoy, que van de mano con el administrador.



CUADRO DE VIRTUDES



La Audacia, La Capacidad, La Prudencia, La Responsabilidad, La Eficacia, La Ética, La Confianza.



Estas virtudes empacarlas en el ámbito empresarial requieren y se convierten en grandes retos. En el caso de la Audacia, quien no es audaz no puede ser empresario, quien es audaz no puede ser emprendedor; En el caso de la Capacidad de interés común, esa virtud es necesaria para que el empresario pueda generar toda esa sinergia que le permita conseguir los objetivos y los planes; La Prudencia, un empresario con una disposición próxima a la renuncia absoluta, a la santidad o la generosidad sin cálculo evidente sería un mal empresario, un hombre imprudente, quizá salve su alma, pero perderá su empresa, y como de las empresas generalmente dependen familias, el trabajo de los empleados, podemos ver entonces las consecuencias de la imprudencia en el empresario. La Eficacia para hacer valer ese ámbito empresarial, esa virtud propia de obtener ciertas utilidades que le permitan subsistir a la empresa, pero esa parte de la ética mínima, o la capacidad de establecer mínimos socialmente aceptables con los recursos para el buen funcionamiento de la empresa, buscar el equilibrio sano, donde los bienes los limitados que nos permitan un desarrollo ordenado, y no esa práctica de los bienes ilimitados que entonces nos llega a caer en lo ilegal, finalmente la Confianza que un empresario que no tiene o no genera la confianza en sus trabajadores, normalmente está destinado al fracaso, los administradores tenemos que jugar un papel muy importante dentro de la aplicación de la ética. Hablar de la filosofía, de la administración del líder de la ética es muy importante, y más ahora que se requieren en estos nuevos tiempos, nuevos momentos una mayor disciplina en el manejo de la ética, para tener mejores resultados.



Por su parte, el Lic. Alejandro Chirino Sierra, consideró: Hay que subrayar como cada país tiene sus legislaciones y se ha tenido cuidado que se respeta la autonomía de los Colegios de miembros de Ola, las legislaciones que rigen en sus países y la actividad de cada uno desarrollar en su región, es indispensable desarrollar la ética en su continuidad.



INVITADO EN REPRESENTCION DE PROFESIOINALES DE SANTA CRUZ



Lic. José Antonio Alberti Esqueda en su ponencia, señaló: Este aporte social va a servir a nivel Latinoamérica, principalmente a nuestros universitarios y académicos, es un valor que va a trascender a lo largo y ancho de nuestra región, la Región de Profesionales de Santa Cruz, felicita a los autores por compartir sus conocimientos en cuanto a la importancia que tienen la ética profesional, la ética en el trabajo y la ética moral y en la acción humana.



Al dar su mensaje en la presentación del Libro, el Lic. Marcelo Guillén Loayza: Refirió, realmente cubre una gran necesidad, lo que estamos viviendo toda la humanidad, es importante tener presente que la ética es la rama de la filosofía, dedicada a la cuestión moral, y hoy en día producto de esta realidad hemos sido víctimas de esa falta de ética, la conducta de las potencias, las personas, los partidos para destrozar a nuestra humanidad, por ello, es muy importante que todos y cada uno de nosotros como profesionales en los campos poner conciencia, lo importante es tener ese sentido, que nos va permitir a todos los individuos tener un compromiso y responsabilidad, para cumplir con nuestra sociedad, es el punto de partida a la conciencia de la ética, el libro establece norma de comportamiento, para tener un criterio sano.



Al Hacer uso de la palabra el Lic. José Luis Palacios Céspedes, enfatizó, sobre la obra de la norma y los códigos de los profesionales graduados universitarios en administración, presentada por los colegas distinguidos, Pablo Trejo Pérez y Alejandro Chirino Sierra, debo decir que justamente esta obra nos permite reflexionar sobre administradores y de los profesionales, en todo lo que es la sociedad global y la gran importancia que tienen los profesionales en las sociedades, de nosotros depende tener a países desarrollados, la administración es una disciplina que requiere estos elementos, justamente es la ética, para los profesionales, en administración que no solamente pasamos por las organizaciones sino estamos en las organizaciones para hacer constructivos, entonces no solamente ser buenos profesionales, buscar el resultado económico, buscar alcanzar los objetivos sino también lograr que las organizaciones brinden bienestar a quienes la componen, vamos a tener una tarea fundamental tanto la formación de los profesionales administradores como las organizaciones de profesionales a difundir esta importante obra en que todos los que están atendiendo la administración, definitivamente la administración ha evolucionado de la mano de la humanidad, por eso es que debemos alcanzar nuevos estándares, para que podamos lograr esos objetivos sociales sostenibles.



Finalmente, el Lic. Marco Antonio Peña Cuéllar, estableció, es ahora como los profesionales de administración norman el ejercicio profesional pero que hacen de la administración su actividad cotidiana, para su correcto ejercicio profesional, la realidad en el mundo este año 2020, luego de la pandemia del covid-19, nos exige un cambio radical en la forma de llevar a cabo nuestras actividades diarias, el Libro Código de Ética en Licenciados en Administración en Latinoamérica y El Caribe, tiene como propósito incursionar en el comportamiento y el correcto estilo profesional, en todos los sectores de la actividad profesional garantizando su último desempeño, este trabajo recapacita e integra todos los códigos de ética profesional, para los licenciados en administración, la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano, y su relación con la nociones del fin y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común, estos principios establecen el estándar del comportamiento que se espera de un profesional, los principios fundamentales son: integridad, objetividad, competencia, diligencia profesional, co-especialidad y comportamiento profesional.



PALABRAS DE LA PRESIDENTA PATRIA FERNANDEZ, DE LA UNION NACIONAL DE PROFESIONALES ADMINISTRACION DE REPUBLIACA DOMINICANA



Para mí es un honor compartir algunas ideas con todos ustedes, la prevalencia cultural política del mundo Greco Romano, el tema de la ética ha sido objeto de percepción de muchos celebres pensadores conocidos por todos nosotros, dentro de lo que es la investigación, es por eso que este documento ha llegado en hora buena, porque la ética como forma de vida requiere de ese desarrollo cada día, y que sea aceptado por lo que son los seres humanos, existe en Latinoamérica y El Caribe, yo diría que en mundo, una crisis social y por consiguiente tenemos que desarrollar una educación más fundamental de valores.



MODERÓ DIKSON JHON ENCINAS HERRERA