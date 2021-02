Presentan a juez calificador a tres masculinos por faltas contra la propiedad pública

La Policía Municipal aplica estrictos protocolos apegados a la Ley con pleno respeto de los Derechos Humanos.



La detención y presentación al oficial calificador de Gustavo N, Oveth N e Iván N de 33, 40 y 28 años de edad respectivamente y el traslado de la camioneta en la que viajaban de la marca DODGE DAKOTA con placas de circulación NYN-2326 al Depósito Vehicular Municipal, fue con base en el Bando Municipal por Faltas contra la propiedad pública, al no contar con el permiso correspondiente del particular para realizar pintas.



En su fracción IV indica: ’Maltratar, ensuciar, grafitear o pintar las fachadas de los edificios y lugares públicos o de particulares sin autorización de los propietarios o de la autoridad competente’.



Debido a que los responsables de realizar pintas en muros de particulares no mostraron los permisos correspondientes fueron presentados y trasladados a la Oficialía Calificadora al interior de la Comandancia Municipal, lugar en el que se hicieron acreedores al pago de una multa de 10 unidades UMA -Unidad de Medida y Actualización- por la cantidad de 890 pesos.



El gobierno de Chimalhuacán, a través de Seguridad Ciudadana, lamenta que se utilicen las redes sociales para desinformar a la población con las conocidas Fake News (Noticias Falsas).



La Policía Municipal ofrece a la ciudadanía el número telefónico de emergencias 5853-6128, así como la App Seguridad Chimalhuacán, para reportar cualquier delito o actividad sospechosa. El servicio es gratuito y opera las 24 horas del día.