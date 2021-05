Presentan compendio ’Así Somos’, contiene las primeras 200 ediciones de esta obra que reúne historia y arte de Guerrero

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo, Gro., 05 de mayo del 2021.- Con el objetivo de seguir promoviendo la historia, la cultura y el arte de Guerrero, pero sobretodo, el orgullo de ser guerrerenses, el gobernador Héctor Astudillo Flores presidió la presentación del Compendio ’Así Somos’, que incluye las primeras 200 ediciones de este cartel que nació en 1990.



Acompañado del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; del secretario de Educación, Heriberto Huicochea Vázquez; del jefe del Departamento de Extensión Educativa, Juan Sánchez Andraca y el tenor, Martín Rangel, el mandatario estatal se dijo complacido por esta edición especial de la obra cuyo contenido se basa en la mezcla de reseñas históricas, crónicas, cultura y datos que son poco conocidos por la población, por eso se convierte en una fuente de consulta para estudiantes y ciudadanía en general.



Reconoció la labor y aportación del escritor Juan Sánchez Andraca por su trabajo de difusión de la cultura e historia de nuestro estado y por ser el impulsor de esta reseña guerrerense desde hace 31 años.



’Nadie puede amar lo que no conoce, el conocimiento de Guerrero, fortalece el amor a nuestra tierra ’, aseguró por su parte el jefe de Departamento de Extensión Educativa, Juan Sánchez Andraca.



Puntualizó que este periódico es una referencia de lo que ha sucedido y la evolución de Guerrero, es un documento que se arma en torno a acontecimientos en pueblos, familias y legados de personajes valiosos.



’Después de 31 años no podemos conceder la desaparición de nuestro cartel, tenemos la ilusión de que permanezca incluso cuando nosotros ya no estemos.’, reiteró y agradeció el interés del gobernador Héctor Astudillo por apoyar este proyecto.



En su intervención, el secretario de Educación en Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez aseguró que el gobierno de Héctor Astudillo, reconoce la gran contribución a la divulgación histórica, antropológica y cultural de nuestro estado y la relevancia de los contenidos de Así Somos, garantizando la permanencia y apoyo a Juan Sánchez Andraca.



Manifestó que ’Así Somos’, es una publicación que nos acerca a la multiplicidad de saberes y manifestaciones de todas las épocas de los pueblos originarios y actuales que han habitado y habitan el territorio guerrerense, así como a los acontecimientos históricos y personajes que ubican al estado de Guerrero como cuna y origen de cambios sin precedente en la historia nacional.



Anunció que ante el gran interés que hay en la comunidad escolar y las diversas comunidades, los municipios y las instancias, el acervo total de Así Somos, podrá ser consultado en el Repositorio que desde el Centro de Investigaciones de la Educación, se compartirá en la página web de la Secretaría de Educación Guerrero, a partir del próximo mes junio.



Apuntó que a través de la Secretaría de Educación Guerrero, desde el Departamento de Extensión Educativa de Educación Básica, ha permitido incrementar el acervo con 165 publicaciones más, cuyos ejemplares han sido distribuidos en las regiones y escuelas más distantes, con apoyo de todos los niveles de gobierno.