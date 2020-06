Presentan en Neza estrategia integral para reactivar la economía por pandemia

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- 15 junio 2020. Para reactivar la economía y apoyar a aquellas familias que vieron afectados sus ingresos debido a la suspensión de las actividades económicas no esenciales como recurso para reducir la propagación del virus que provoca el COVID-19 en Nezahualcóyotl.



El alcalde Juan Hugo de la Rosa García presentó una estrategia integral para la reapertura económica en la nueva normalidad, primera en su tipo en toda la entidad, la cual consiste en diez acciones puntuales.



Entre las que destacan, programas como el de entrega de créditos a micro y medianas empresas, vales para el bienestar para la ciudadanía, empleo temporal, de capacitación para la productividad, de creación de cooperativas con servicios de entrega a domicilio, prórrogas para el pago de licencias a unidades económicas, así como el exhorto al gobernador del Estado de México para emitir la declaratoria de emergencia requerida para instaurar un seguro de desempleo en toda la entidad.



Por medio de una videoconferencia de prensa, el presidente municipal informó que en Nezahualcóyotl la pandemia ha colocado a sectores muy importantes de la población en condiciones de extrema vulnerabilidad, al afectarse su estructura económica compuesta por poco más de 50 mil unidades económicas establecidas y semifijas que operan en la ciudad, la gran mayoría de ellas microempresas que ocupan de 1 hasta 10 personas, la cuales generan en su conjunto 164 mil empleos estables, y benefician a 109 mil familias del municipio equivalentes aproximadamente a 437 mil habitantes.



Precisó que son más de 100 días desde que se diera el primer caso por COVID-19 en el país y 70 días desde que se reportaron los primeros casos en el municipio, situación que ha desgastado ya de manera importante los bolsillos de la población por lo que llamó al gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza a realizar una declaratoria de emergencia, tal como lo establece la Ley del Seguro de Desempleo del Estado de México aprobada hace 9 años y así poder activar un seguro de desempleo para quienes se han quedado sin trabajo y sin sustento, lo que beneficiaría no sólo a los habitantes de Nezahualcóyotl sino de todo el territorio mexiquense.



Señaló que, en ese sentido, para fortalecer el ingreso y la ayuda a la población que por causa del COVID-19 haya perdido su trabajo o bien, fuente de ingreso, el gobierno municipal que encabeza abrirá un programa de empleo temporal para residentes de la localidad mayores de 18 y menores de 60 años, principalmente en las áreas de servicios públicos y embellecimiento urbano.



De la Rosa García también solicitó a los gobiernos federal y estatal el poder coordinar de manera eficiente aquellos programas sociales, beneficios asistenciales y créditos que se entreguen en el territorio municipal, para alcanzar una mayor eficiencia, evitar duplicidades y de manera conjunta beneficiar a la mayor cantidad de gente que lo requiera sin distingos ni favoritismos, a fin de ayudar a quienes más lo necesiten.



Subrayó que además para apoyar e impulsar los negocios que se han visto afectados por el cierre total o parcial y enfrentan problemas de liquidez, aunque cuentan con inventarios, se habilitará un programa de créditos para su reactivación con montos de 10 mil y 5 mil pesos para micro y medianas empresas, además para las unidades económicas dedicadas al comercio de bienes y servicios, así como a la preparación de alimentos, se apoyará a la realización de compras consolidadas para aumentar sus márgenes de utilidad y así garantizar el éxito del proyecto.



Puntualizó que mientras no mejoren las condiciones de seguridad sanitaria, las restricciones continuarán afectando a miles de familias con limitaciones en sus actividades y economías, por lo que el gobierno municipal ha generado un mecanismo para apoyarles y a su vez reactivar a los pequeños comercios locales mediante la entrega de ’vales’ que podrán ser canjeados por los satisfactores que más necesiten en los pequeños establecimientos como misceláneas, carnicerías y farmacias, que estén de acuerdo en afiliarse al programa.



Aseguró que por medio de la Dirección de Fomento Económico se promoverá la conformación de cooperativas que podrán implementar el servicio de entrega a domicilio por medio de 500 bicicletas que les serán otorgadas gratuitamente por el gobierno municipal a fin de apoyar a aquellas personas interesadas en desarrollar dicho servicio y encontrar una actividad útil y que les reporte ingresos dignos para vivir mediante un esquema de cooperativa cuyo fin principal será vincular a los negocios afiliados al programa para la protección del empleo y la reactivación económica del municipio de Nezahualcóyotl.



El edil indicó que se establecerán protocolos de apertura para las unidades económicas en la nueva normalidad, pues deben establecerse medidas extraordinarias de prevención de riesgos para la salud ante la contingencia para garantizar la seguridad y la salud en las actividades industriales, comerciales, de servicios, bancarias, centros comerciales, restaurantes, servicios de entrega a domicilio, funcionamiento de hoteles, misceláneas y tiendas de abarrotes, estéticas y barberías.



De igual forma el gobierno municipal ofrecerá cursos en línea para que los microempresarios y toda persona que así lo decida pueda fortalecer sus capacidades, habilidades y actitudes a fin de incrementar su productividad, competitividad y ventas que les garanticen su permanencia en el mercado, cuyas temáticas serán entre otras los protocolos sanitarios para la reapertura y medidas de seguridad y prevención para la operación de los establecimientos comerciales en la nueva normalidad, cómo la Innovación, Productividad Empresarial, Administración Contable, Atención al Cliente, Marketing Digital y la Transformación de procesos empresariales.



Informó que al momento hay en Nezahualcóyotl 2 mil 770 casos positivos y 400 decesos por lo que pidió al gobierno de la entidad el poder flexibilizar las reglas de operación del del Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal (FEFOM) a fin de poder enfrentar las necesidades más importantes que hoy tiene la población por la emergencia sanitaria, como los programas referidos.



Finalmente el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García señaló de lograr completar la estrategia y recibir el apoyo de las autoridades federales y estatales las acciones permitirían recuperar en el menor plazo posible el crecimiento económico de Nezahualcóyotl el cual se situaba en un 3 por ciento, cifra mayor a la estatal e incluso a la nacional, al tiempo que lamentó no se hayan podido unificar los criterios para la semaforización de riesgos y la reactivación de actividades, al menos en el oriente del Valle de México, donde se concentra el 20 por ciento de casos confirmados de COVID-19 en el país.