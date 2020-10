Presentan exhorto al Congreso de la Unión para dejar sin efecto el ’Horario de Verano’

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 22 de octubre del 2020.- A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo se turnó un exhorto al Congreso de la Unión para abrogar la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de eliminar la implementación del ’horario de verano’, porque no cumple con el objetivo primordial para el que fue creado, que es el de ahorrar energía eléctrica, y por el contrario, resulta perjudicial en los organismos de los seres humanos.

Lo anterior a propuesta del diputado Ossiel Pacheco Salas (Morena), quien expone que en los inicios del año 1996 dicho horario fue impuesto mediante decreto del Ejecutivo federal para propiciar una importante disminución en la demanda de energía eléctrica y reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su generación, lo cual, a su vez, contribuiría en la disminución de contaminantes.

Asimismo, se apoyarían las actividades productivas del país, abatiendo los costos de producción y protegiendo el ingreso familiar; sin embargo, la mayoría de la población ha estado en desacuerdo y rechaza la medida porque, aseguran, les afecta su natural ritmo de vida, por cuanto al descanso, sueño y la alimentación.

El legislador considera que en lo se refiere a los beneficios económicos que traería por su implementación el ’horario de verano’, tampoco se percibe, ya que el ahorro de energía eléctrica ’no se refleja en el pago de los recibos de luz que llegan a los hogares; por el contrario, muchas familias se quejan de que les llegan más caros los recibos, al ocupar más luz por las mañanas’.

Puntualizó que otras de las adversas consecuencias del cambio de horario se manifiestan a nivel físico, psíquico y emocional, porque afecta de forma diferente a cada persona, de acuerdo a la edad, sexo, estado de salud y patologías crónicas, ya que en los primeros días del cambio de horario se observa en las personas una sensación de cansancio, problemas para conciliar el sueño y una mayor irritabilidad y estrés, efectos del cambio del reloj biológico.

Pacheco Salas precisó que la propuesta de eliminación de este horario se ha presentado en la Cámara Federal, pero no se ha dictaminado, por lo que consideró necesario emitir un exhorto al Congreso de la Unión para que legislen y abroguen este Decreto de Ley, a fin de que el próximo año ya no se establezca.



Intervenciones

La diputada Erika Valencia Cardona (Morena) intervino para exigir justicia a los familiares de la menor Ayelin Gutiérrez Marcelo, asesinada en días pasados en Tixtla. Demandó, además, una investigación exhaustiva de los funcionarios que resulten responsables por omisión en la activación de los protocolos de búsqueda y la Alerta Amber, que debió ser activada de manera inmediata, lo que no ocurrió en este caso, hecho que calificó como reprobable.

Al participar sobre el mismo tema, la diputada Aracely Alhelí Alvarado González se sumó al llamado a las autoridades para realizar las investigaciones pertinentes y a reaccionar oportunamente ante la ocurrencia de desapariciones y denuncias de violencia, a la vez que demandó un mayor presupuesto para el desarrollo de acciones que den solución a la problemática que afecta a las mujeres, como es el caso de la CONAVIM.



