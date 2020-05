Presentan galas del Festival Internacional de Danza, DANZATLÁN 2020, por mexiquense televisión

• Trabajan de la mano Secretaría de Cultura y Deporte y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense para llevar al público cultura en esta etapa de confinamiento por COVID-19.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Cultura y Deporte trajo este año la versión digital de Danzatlán 2020, Festival Internacional de la Danza, y entre las presentaciones estelares se encuentran galas con estrellas del mundo del ballet.



A través de redes sociales se presentaron Los Hermanos Karamazov y la Gala del Kremlin. Ballet de estrellas del siglo XXI, no obstante, en un trabajo conjunto y con el objetivo de que más público pueda verlas, serán transmitidas por el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense.



A través del Canal 34 de Mexiquense Televisión, los televidentes podrán disfrutar, el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas cuando llegue a la pantalla chica el ballet ’Los Hermanos de Karamazov’.



Inspirada en una de las novelas más emblemáticas del escritor ruso Fiódor Dostoyevski, la obra de danza contemporánea, creada por el coreógrafo Boris Eifman e interpretada por su compañía, el Ballet Eifman de San Petersburgo, narra la muerte de un padre y la sospecha de que uno de sus hijos pudo ser el causante.



En este ballet, Boris Eifaman, quien con su trabajo ha revolucionado el arte de la danza en Rusia y en el mundo, se introduce en los oscuros senderos de la lucha entre el bien y el mal del ser humano explorados por Dostoyevski.



La obra cuenta con música de renombrados compositores como Sergei Rachmaninov, Richard Wagner y Modest Músorgski.



Por otra parte, la Gala del Kremlin. Ballet de estrellas del siglo XXI, uno de los eventos de ballet más importantes de Rusia, podrá ser disfrutado desde casa el domingo 31 de mayo, a las 14:00 horas.



Con la participación de destacados ballets internacionales, entre ellos el Royal Ballet, Compañía del Kremlin, Ballet Eifman de San Petersburgo, Teatro Musical Académico de Moscú, Teatro Mariinsky, Bolshoi Ballet, Mariinsky Ballet, San Francisco Ballet, Washington Ballet y Youth Ballet y el Staatsballett de Berlín, con los primeros bailarines Elisa Carrillo Cabrera y Mikhail Kaniskin.



Se trata de 12 piezas entre las que destacan La Bayadera, Bells (fragmento del ballet Beyond Sin), Grand Pas Classique, Thais, Ami, El Talismán, All long dem day, El Corsario, Variations for four Tchaikovsky, Pro et Contra, así como La Peri y Multiplicidad, Formas del Silencio y el Vacío.