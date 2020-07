Presentan Gobernación y Sedatu `Plan de Movilidad 4S` para una nueva normalidad en los municipios del país

La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presentaron el ‘Plan de Movilidad 4S’ a los gobiernos municipales con la finalidad adaptar a la sociedad y su entorno a la nueva normalidad de forma saludable, segura y solidaria.



Se trata de una propuesta integral para que los desplazamientos de personas y mercancías poscrisis sanitaria por COVID-19, no ocasionen riesgos en la salud y la economía en sus centros de población.



En el foro virtual ‘Introducción al Plan de Movilidad 4S: preparar las calles para la nueva normalidad’, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, indicó que la movilidad es muy importante para los estados y municipios en el país.



’Dicha iniciativa que viene desde la federación, con la vinculación de distintas instancias y con esta enorme participación que hoy existe con los municipios y las entidades federativas es absolutamente inédita’, dijo.



Mencionó que, en el marco de la contingencia sanitaria por el coronavirus, se requiere de una estrategia de movilidad que sea saludable, segura y sustentable, respetando la sana distancia.



’Estamos entrando a una nueva realidad en nuestro país en la que todos tenemos que estar convencidos de que esta forma de vivir nos acompañará seguramente por muchas décadas y la movilidad se tiene que adaptar también a esta nueva forma de ver las cosas para preservar nuestras vidas’, destacó.



El subsecretario de Gobierno añadió que hablar de movilidad 4S, es procurar un mejor gobierno, una mejor relación con la ciudadanía y es contar con autoridades y personas servidoras públicas estatales y municipales con mayor criterio en la toma de decisiones que tengan vinculación con las necesidades en las propias ciudades.



Por otra parte, la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Carina Arvizu Machado, destacó que en el regreso escalonado a la nueva normalidad lo que más se necesita es que los desplazamientos –tanto de personas como de mercancías- se realicen de manera segura y que no generen riesgos en términos de salud ni económicos para los centros de población.



Por ello, el ‘Plan de Movilidad 4S’ propone 12 estrategias que reducen el riesgo de fallecimiento por enfermedades o por lesiones que pueden generar las actividades vinculadas a la movilidad y en la calidad del aire.



’El modelo de las ciudades que hemos venido haciendo nos está enfermando. Siete de cada 10 personas que lamentablemente fallecen en México por COVID-19, es por alguna causa de comorbilidad, especialmente diabetes, hipertensión y obesidad, y todas ellas se pueden disminuir si logramos tener ciudades mucho más caminables, en las que no pasemos tanto tiempo en la congestión vial o atorados en el tráfico, en lugar de estar durmiendo más, estando con nuestras familias o haciendo ejercicio o moviéndonos’, agregó.



Cabe señalar que seis de las estrategias de la movilidad 4S están relacionadas con infraestructura y operación vial e incluyen temas como: banquetas amplias, ciclovías emergentes, calles sin tránsito, gestión de velocidad, estratégicos seguros, etcétera, y las otras seis se refieren a vehículos y servicios de movilidad en donde se abordan tópicos como transporte público con baja saturación, sana distancia, sanitización en las unidades; y aumento de frecuencia y oferta.



Mientras que, el coordinador del Inafed, Rafael Cortés Gómez, indicó que la movilidad es clave y fundamental, ya que en esta nueva normalidad se tienen que conocer las estrategias y las formas de lograr la reactivación económica y sobre todo trabajar en equipo.



Es importante destacar que este evento es la plataforma para que se impulsen las estrategias propuestas en el ‘Plan de Movilidad 4S’ como el comienzo de un cambio en la forma de diseñar las ciudades y su movilidad, y no como una solución temporal, así como que se promueva la elaboración de planes de implementación locales para coadyuvar en la reactivación de la economía tras la emergencia sanitaria.



Durante el evento los presidentes municipales de Puebla y León, Claudia Rivera Vivanco y Héctor López Santillana presentaron los proyectos sobre ciclovías emergentes que han implementado en sus localidades.



Al evento asistieron de manera virtual más de 800 personas servidoras públicas estatales y municipales de 44 municipios en 25 entidades del país. Se contó con la participacion especial del director general de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sergio Israel Mendoza Aguirre; el director general Adjunto Normativo de Permisos de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonardo De León Barredo; la alcaldesa de la Bicicleta CDMX del Grupo Promotor M4S, Areli Carreón; la codirectora de Céntrico, Alejandra Leal; y la directora de Ruta Cívica, Mónica Tapia, así como especialistas en materia de desarrollo territorial y urbano.