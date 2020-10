Presentan iniciativa de ley para una maternidad y paternidad responsables

guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 16 de octubre del 2020.- Para garantizar los derechos e interés superior de las niñas y los niños a tener nombre y apellido, conocer su origen e identidad, así como a su padre y madre, la diputada Guadalupe González Suástegui propuso una iniciativa de Ley para la Atención y Procuración de la Maternidad y Paternidad Responsable del Estado de Guerrero.

En la propuesta, la diputada refiere que en Guerrero existen alarmantes cifras de desnutrición infantil, ante la falta de compromiso del padre para proveer los alimentos y hacerse responsable de sus hijos, principalmente de aquellos menores nacidos fuera del matrimonio.

Añadió que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 44.3 por ciento de niños guerrerenses habita en hogares donde existe algún tipo de restricción moderada o severa para acceder a la alimentación requerida para llevar una vida sana y activa. En contraste, entre la población general, esta carencia afecta al 39.4 por ciento.

Señaló que esta información muestra la mayor vulnerabilidad y carencias a las que se enfrenta la población infantil y adolescente en materia de alimentación y nutrición, y por tanto, conlleva la necesidad de mitigar las limitaciones nutricionales en las etapas tempranas de la vida, las cuales pueden tener consecuencias irreversibles para el desarrollo cognitivo, motriz y emocional de las personas que las padecen.

Dijo que la realidad social del estado es que existe un gran número de madres solteras o jefas de familia que no cohabitan con persona alguna y tienen a su cargo hijos menores de 15 años, o se encuentran en estado de gestación y con serios problemas económicos por la falta de apoyo del padre de sus hijos, asunto que ha motivado la implementación de diversos apoyos del gobierno, como el denominado ’Guerrero nos necesita y apoya a madres solteras’.

Por todo lo anterior, González Suástegui considera que, como un tema de justicia social, se deben fortalecer los marcos normativos para propiciar la paternidad responsable en la entidad, que permita a los niños guerrerenses una asistencia inmediata destinada a cubrir sus necesidades apremiantes, a través de un trámite administrativo realizado ante la Coordinación Técnica del Registro Civil, y no estar sujetos a un proceso judicial de reconocimiento de la paternidad ante los juzgados familiares.

En ese sentido, propone facilitar el cumplimiento de la obligación de los padres a reconocer a sus hijos, principalmente del varón, ya que, en el caso de la mujer, el reconocimiento de la maternidad no es necesariamente un trámite mayor, por derivarse ésta del hecho del alumbramiento.

Además, en la propuesta se prevé la presunción de paternidad a favor de las niñas y los niños, salvo prueba de ADN en contrario, para protección del interés superior de la infancia. De igual forma, el derecho a la identidad de las niñas y niños, para que sean registrados de manera inmediata.

En cuanto al procedimiento sobre la presunción de la maternidad o paternidad, plantea que corresponda a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del estado aplicar el procedimiento dentro de los primeros seis meses.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Justicia, para su análisis y dictaminación.



