Presentan iniciativa para eliminar terminología anacrónica y peyorativa relacionada a las personas con discapacidad

Chilpancingo, Gro., a 20 de enero del 2021.- La diputada Leticia Mosso Hernández propuso reformar 32 disposiciones legales incluidas en la Constitución Política local, Códigos y Leyes Ordinarias, Orgánicas y Reglamentarias, para que, con base a los estándares de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se elimine la terminología anacrónica y peyorativa relacionada con este sector.

La legisladora representante del Partido del Trabajo señala en su iniciativa que recientemente la LXII Legislatura recibió el ’Informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en los estados’, enviado por el expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González.

Manifiesta que en dicho informe se recomienda realizar la armonización integral de la legislación estatal porque aún contempla en sus disposiciones legales términos y palabras peyorativas al referirse a personas con discapacidad, tales como ’personas con capacidades diferentes’, ’personas con necesidades especiales’, ’persona incapaz’ o ’minusválido’, por mencionar algunos, e incluso las dependencias de gobiernos estatales hacen uso de los mismos términos.

Refirió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, establece que ’Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas’.

Añadió que para reglamentar esto, se promulgaron Leyes como la General Para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que establece las condiciones en las que el Estado promoverá, protegerá y asegurará el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de este sector, asegurando su plena inclusión a la sociedad, en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades; y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Dijo que si bien es cierto que a nivel local se cuenta con la Ley Para las Personas con Discapacidad y Para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación, que establecen las bases para la inclusión en un marco de igualdad y/o equiparación de oportunidades, y para respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar, sancionar, reparar y eliminar todas las formas de discriminación, aún es recurrente encontrar palabras discriminatorias usadas para identificar o hacer referencia a las personas con discapacidad.

En ese sentido, propuso dichas reformas para que los tres poderes del estado y los ayuntamientos tengan pleno conocimiento y hagan uso del lenguaje no discriminatorio al referirse a las personas con discapacidad, ya que de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el término capacidades diferentes no representa a las personas con discapacidad, no cuenta con fundamento o base etimológica, médica, académica o de ningún tipo que lo sustente.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y emisión de dictamen correspondiente.



Acuerdo

A la Junta de Coordinación Política se turnó un acuerdo propuesto por el diputado Marco Antonio Cabada Arias para declarar al senador con licencia y candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo león, Samuel García Sepúlveda, como persona ’non grata’ en esta entidad, por las declaraciones donde hace referencia que ’los estados del sur sólo descansamos’, lo cual resulta una ofensa para los guerrerenses.



