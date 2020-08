Presentan iniciativa para implementar talleres de danza folclórica en todos los niveles educativos

www.guerrerohabla.com





Chilpancingo, Gro., a 5 de agosto del 2020.- Con el propósito de preservar y promover las raíces artísticas originarias de la entidad, así como potenciar la sensibilidad, creatividad, personalidad y psicomotricidad del alumnado, la diputada Perla Edith Martínez Ríos propuso adicionar la Ley de Educación del Estado para implementar talleres de danza folclórica en escuelas de todos los niveles y universidades.

En su propuesta, la diputada del PRD señala que esta entidad posee una gran variedad de estilos de danza con influencia indígena, española, mestiza y africana, y que el influjo de la actividad comercial de Acapulco con el resto del mundo creó una diversidad de géneros folclóricos con similitudes musicales de otras latitudes, tal como la chilena, el zapateado, el jarabe y la samba, entre otros.

Dijo que danzas como la de Los Tecuanes, Los Diablos, Los Tlacololeros, Los Gachupines, Los Siete Vicios, Los Pescados, Los Machos, Los Maizos, Los Moros, Los Manueles, Del Palomo, Los Zopilotes, Los Tejoneros, Los Chichimilcos, Los Espueleros, Los Maromeros de Apango, Las Moritas, Del Ocoxúchitl y Los Santiagos de Machete, son muestra de la gran cantidad de manifestaciones folclóricas que preserva Guerrero y que ponen en alto su riqueza cultural.

Dijo que si bien la enseñanza de la danza está presente en la educación básica del país, la instrucción y práctica de ésta, en particular, comienza y termina en el nivel secundaria, estando ausente en la educación media superior y superior.

Añadió que tal y como señalan los autores María de Jesús Martínez Escobar, Milly Ahón, Carmen Ereño Álvarez, Ángel Fuentes Raquel Hernández y Gema Torres, la danza y los movimientos guiados o libres fomentan valores como el respeto, la libertad, la tolerancia y la crítica constructiva. Además, el entorno sonoro de la danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de socialización del niño, favoreciendo su autoestima.

’Sin duda alguna, la educación artística es un fenómeno vinculado a los procesos sociales, políticos y económicos del país, y qué mejor momento político-cultural que el que estamos viviendo ahora para reforzar una educación humanista que permita al individuo desarrollarse de forma creativa y propositiva en la sociedad. Si no lo hacemos hoy, quizás mañana sea demasiado tarde’, expuso.

Por ello propuso adicionar la Ley de Educación del Estado para establecer que se deberán implementar talleres de danza folclórica como bien cultural de la Nación y del estado, con el objeto de preservar y promover las raíces artísticas originarias y potenciar la sensibilidad, creatividad, personalidad y psicomotricidad del alumnado guerrerense.

La propuesta se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.



Acuerdos

Por unanimidad de votos, la Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, para que verifique si los plásticos que se entregan o comercializan en los centros comerciales del estado son realmente biodegradables y no contaminan el ambiente. La propuesta fue presentada por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena.

Mientras que a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se turnó una propuesta del diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD) para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que emita los lineamientos oficiales que permitan al estudiantado guerrerense tener acceso a las clases virtuales, y en aquellas localidades donde no se cuente con internet o televisión, se establezcan mecanismos para que maestros, padres de familia y alumnos generen acciones que permitan la impartición de clases en la modalidad ’a distancia’, atendiendo la especificidad de cada localidad, para dar cumplimiento a la determinación de inicio del Ciclo Escolar 2020-2021.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos y municipios, para que coordinados con el Legislativo informen a la plantilla laboral y a la sociedad en general que hace uso de los servicios de estas instituciones gubernamentales, los acuerdos, oficios o circulares que decreten fecha de regreso o ampliación del confinamiento por la pandemia, así como los servicios disponibles, protocolos para la atención o las medidas de seguridad, y determinar a través de qué plataforma digital o de comunicación se difundirá la información. La propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes.

Asimismo, a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático se turnó una propuesta de exhorto de la diputada Mariana García Guillén (Morena) para que la Fiscalía General de la República deslinde responsabilidades por la comisión de delito ambiental en el caso del derramamiento de aguas residuales en la bahía de Acapulco.

El exhorto se amplía a la presidenta municipal de Acapulco para que realice las acciones necesarias de recuperación de la flora y la fauna deterioradas con el derramamiento de aguas residuales, y para que vigile periódicamente y dote de las herramientas suficientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, a efecto de que desempeñe sus funciones de manera eficiente.



