Presentan iniciativa para que comparezcan ante el Congreso autoridades que se niegan a acatar recomendaciones de Derechos Humanos.

Chilpancingo, Gro., a 29 de septiembre del 2020.- La diputada Leticia Mosso Hernández propuso un paquete de reformas a diversos ordenamientos para establecer que cuando alguna instancia no acepte o cumpla con alguna recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión estatal dé vista y solicite al Congreso local la comparecencia del o los titulares de las instancias involucradas, siempre y cuando se haya agotado el recurso de impugnación ante el organismo nacional, o bien cuando haya transcurrido el plazo para hacerlo valer.

Al presentar las iniciativas a la Constitución Política de Guerrero, a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la legisladora representante del Partido del Trabajo fundamentó que la Constitución Política federal contempla facultades para los organismos de protección de derechos humanos, entre ellas conocer quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa que provengan de cualquier autoridad o servidor público, o por particulares.

Expuso, además, que las comisiones de derechos humanos formularán recomendaciones públicas no vinculatorias dirigidas a la autoridad o servidor público señalado como responsable de vulnerar derechos humanos, debiendo responder sobre su aceptación; sin embargo, cuando éstas no sean aceptadas o cumplidas, el Congreso de la Unión o las legislaturas de los estados, a petición de los propios organismos, podrán llamarlos a comparecer para que de manera pública funden y motiven su negativa.

Explicó que Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado contempla dos posibilidades para combatir esta situación, presentar el recurso de impugnación ante la CNDH y dar vista al Congreso del Estado, pero esto en la práctica ha presentado complicaciones y no se logra el efectivo cumplimiento de las recomendaciones, afectando los derechos de las personas que esperan ver resarcidos sus derechos vulnerados.

Por estas razones, Mosso Hernández propone una reforma integral para prever que antes de dar vista al Congreso, se agote el recurso de impugnación ante la CNDH o que haya transcurrido el plazo otorgado para ello, se establezca en la Ley Orgánica del Congreso las bases del procedimiento de comparecencia con motivo de las vistas que proporciona la CDHEG al Órgano Legislativo.

Las iniciativas se turnaron a las comisiones legislativas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Derechos Humanos, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.



Iniciativas

El diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) propuso una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado con el objeto de eficientar el desempeño del Poder Judicial, en seguimiento al combate de la corrupción en todas sus modalidades y con respeto irrestricto a la Carrera Judicial, rediseñando los métodos de selección de magistrados, consejeros y jueces de primera instancia, y en apego al principio de equidad de género. La misma se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) planteó adicionar el Código Civil del Estado de Guerrero para que en situaciones de emergencia sanitaria se implemente o adecúe la manera sana, correcta y responsable en que se puedan llevar a cabo las visitas y convivencias familiares en casos de divorcio o separación de los padres, privilegiando el derecho a la vida y a la salud del menor. En ese sentido, el juez determinará la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponibles.

La iniciativa se Turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

Y para crear un Consejo Fiscal del Poder Legislativo que tenga como función principal generar información, análisis y datos sobre las finanzas públicas estatales, con base a estudios técnicos que sirvan de apoyo para la toma de decisiones del Congreso, de acuerdo con las facultades de cada órgano legislativo, la diputada Mariana García Guillén (Morena) propuso reformar la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.



