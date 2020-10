Presentan iniciativa para que el estado y municipios garanticen el internet inalámbrico en todas las escuelas

www.guerrerohabla.com





Chilpancingo, Gro., a 07 de octubre del 2020.- El diputado Jorge Salgado Parra planteó una iniciativa para que se establezca en la Constitución Política local que el Estado y los Municipios deben garantizar que todas las instituciones de educación pública cuenten con instalaciones y equipo para el acceso de los educandos a internet inalámbrico de banda ancha.

En la iniciativa que se turnó a la comisión ordinaria de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el legislador del PRI señala que desde que se presentó la pandemia, la educación en México se vio severamente afectada, al cerrar todos los centros educativos de todos los niveles escolares, para evitar contagios.

Aseguró que la ’nueva normalidad’, como se le denomina ahora a la forma de vivir, cambió drásticamente la vida de millones de estudiantes e hizo evidente la enorme brecha y realidad que viven los más vulnerables y marginados del país.

Refirió que en el mes de agosto inició el ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual o a distancia, modalidad que ha evidenciado la falta de recursos y de acceso a las tecnologías de la información en millones de familias, lo que hace lenta y difícil la transición.

Recordó que hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación para eliminar la desigualdad digital que existe en América Latina, y solicitó a los países la urgente necesidad de implementar todos los medios y recursos necesarios para garantizar la educación, sin ninguna complejidad o distinción, señalando, además, que la implementación del sistema a distancia no intensifique las desigualdades socioeconómicas existentes.

Por estas razones, manifestó que como legisladores tienen la obligación de buscar solución a las problemáticas sociales que se vayan presentando. ’Así como evoluciona las sociedad, estamos obligados a adecuar el marco legal, con el fin de solucionar esos nuevos paradigmas que enfrenta la sociedad, y en este caso en particular, me refiero a la inaccesibilidad a la tecnología como herramienta del conocimiento’.

En ese sentido, propuso que el Estado y los Municipios proporcionen el acceso de internet de banda ancha a todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos, pues el acceso a este tipo de tecnología ya no es un lujo, sino una necesidad para lograr una educación de calidad.





