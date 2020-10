Presentan iniciativa para reducir en 26 el número de diputados locales

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 01 de octubre del 2020.- Con el propósito de reducir el número de diputados en el Congreso del Estado, de 28 a 18 los de mayoría relativa y de 18 a 8 los de representación proporcional, para quedar un número total de 26, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso reformar la Constitución Política de Guerrero.

En la propuesta que se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación, el legislador de Morena argumenta que actualmente el exceso de legisladores en el Congreso local ha provocado la falta de una organización adecuada y el entorpecimiento de acuerdos y consensos al interior de los grupos parlamentarios.

Consideró que anteriormente el estado necesitaba dar representación a algunos partidos políticos para garantizar una pluralidad mínima en los Congresos, pero que esto ya no es operable, porque ahora todos los partidos políticos reciben un financiamiento importante y suficiente para realizar tareas de crecimiento político, difusión y proselitismo, y dado que la competencia electoral es cada vez más intensa y reñida, los partidos no necesitan ser beneficiados con espacios artificiales en el Poder Legislativo.

Refirió que en los últimos años se ha debatido sobre la reforma de Estado para disminuir el número de legisladores, y que los actores políticos de Guerrero deben estar conscientes de que ésta es una necesidad, como ya ocurre en estados como Jalisco, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Michoacán, entre otros.

Además, destacó que esta diminución es una exigencia de la sociedad que implicaría una disminución importante del presupuesto destinado al Congreso, ya que al contar con menos integrantes, será un imperativo reducir proporcionalmente los costos de operatividad y, sobre todo, lo que implican la dieta de los legisladores.

Indicó que una de las principales razones por las que se busca la reducción de diputados ’es que el exceso de legisladores ha provocado la falta de una organización adecuada, así como el entorpecimiento de acuerdos y consensos al interior de los grupos parlamentarios, lo que motiva el rezago y la lentitud del trabajo legislativo, y hace que el Congreso no asuma de manera correcta la función de pesos y contrapesos’.



Iniciativas

La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para cambiar los términos de ’capacidades diferentes’ e ’incapaces’ por personas con discapacidad. La propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictamen correspondiente.

Asimismo, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad física de las mujeres que utilizan el servicio público de transporte, el diputado Carlos Cruz López (Morena) propuso reformar la Ley de Transporte y Vialidad del Estado para incluir la perspectiva de género dentro del diseño e implementación de las políticas públicas del sector, que garantice la capacitación a conductores tanto del servicio público como privado. La propuesta se turnó la Comisión de Transporte.

Mientras que la diputada Erika Valencia Cardona (Morena9 propuso una iniciativa de decreto para que cada año se conmemore el día 26 de septiembre como el ’Día de los 43’ e inscribir con letras doradas el número ’43’ en el Muro de Honor del Salón de Sesiones ’Primer Congreso de Anáhuac’, de este Congreso. La propuesta se turnó a la Junta de Coordinación Política para su trámite correspondiente.



Dictámenes

Quedaron de primera lectura los dictámenes por el que se designa a Blanca María del Rocío Estrada Ortega como síndica procuradora del municipio de Tetipac y el que declara improcedente la iniciativa de adición al artículo 136 del Código Penal del Estado.





