Presentan iniciativa referente a los requisitos para la creación de nuevos municipios de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 5 de noviembre del 2020.- Para que en la creación de un nuevo municipio se cumpla con el requisito de tener una población superior a los 25 mil habitantes, y se demuestre que los pueblos interesados estén de acuerdo con pertenecer al mismo, la diputada Nilsan Hilario Mendoza presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

En su propuesta, la diputada de Morena señala que en el Congreso del Estado se han recibido diversas peticiones de habitantes de distintas localidades para conformar nuevos municipios, encontrándose con la limitante, entre otras, del número requerido para su conformación, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, se requiere contar con una población que exceda de 25 mil habitantes.

En ese sentido, dijo que en muchas de las localidades no alcanzan esta cifra y se ven impedidas de lograr su propósito, aunque tampoco -mencionó- se debe ser demasiado flexible para considerar un número benévolo, pues con esto se estaría incentivando la creación de municipios al por mayor y tenerlos en demasía, con lo cual no se erradicaría la falta de atención y desarrollo que los mantiene en el atraso, conforme los proponentes cuestionan.

En la iniciativa que se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación se propone establecer que para la creación de nuevos municipios dentro de los límites de los existentes, sea necesario contar con una población que exceda de 25 mil habitantes, pero no menor de 10 mil.



Iniciativas

El diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado para instaurar un Órgano Interno de Control en esta institución, que tenga como objetivo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas graves. La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.





