Presentan iniciativa sobre prórrogas en la presentación de Cuentas Públicas a la ASE en casos de contingencia

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 15 de julio del 2020.- Con el propósito de regular los procedimientos de revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado en circunstancias de contingencia, y pueda emitir un acuerdo fundado y motivado sobre la suspensión o ampliación del plazo otorgado para la entrega de la Cuenta Pública, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso adicionar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.

En la presentación de la iniciativa, el legislador destacó que por la contingencia que se atraviesa, el auditor general del estado solicitó al Congreso considerar el aplazamiento de los términos que establecen las obligaciones relativas a la entrega del informe general e individuales por parte de la Auditoría Superior; los de la Cuenta Pública, previsto en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, y considerar el aplazamiento de los términos antes descritos, teniendo como plazo el 31 de julio del año en que transcurre.

Agregó que la LXII Legislatura le concedió a la ASE dichos plazos; sin embargo, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado no establece medida o protocolo a seguir en casos excepcionales, como el que justamente se vive por la contingencia sanitaria.

Por ello, Cabada Arias propone dotar de facultades al órgano fiscalizador para que, cuando no existan las condiciones para el buen funcionamiento de ésta, el auditor superior emita - a su juicio- un Acuerdo en el que señale plazos y forma de entrega de esta obligación por parte de los entes fiscalizables obligados a la entrega de diversos informes.

’Esto es para dar certeza jurídica a los entes a fiscalizar, ya que el aviso publicado en la página oficial de la Auditoría General del Estado genera más incertidumbre que certidumbre, porque no se encuentra ajustado a Derecho, al no estar debidamente fundado y motivado’, agregó.

De esta manera, plantea establecer en la Ley que, en casos excepcionales -por desastre natural o emergencia sanitaria- la Auditoría emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado respecto a la suspensión o ampliación del plazo otorgado en el párrafo que antecede, mismo que deberá remitir a la Comisión de Evaluación y Vigilancia para su aprobación por el Pleno del Congreso.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Vigilancia y Evaluación del Auditoría General del Estado para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

Cabada Arias también propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para establecer un plazo máximo de 5 días en la dictaminación de un asunto que sea considerado como ’urgente’ en caso de desastre natural o emergencia sanitaria, exceptuando los términos previstos. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.



Intervenciones

La diputada Norma Otilia Hernández Martínez intervino en relación con los proyectos de infraestructura y desarrollo económico del Gobierno Federal, destacando el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que avisoran un gran impacto en la economía del país y el bienestar de la población, con la creación de miles de empleos.

También se refirió a la remodelación del Parque Papagayo de Acapulco y los programas de mejoramiento urbano y de infraestructura en las ciudades de Chilpancingo e Iguala, Guerrero, que se suman a una gran inversión en programas sociales en favor de los grupos vulnerables; y refirió que en los gobiernos anteriores se realizaron acciones basadas en la corrupción, opacidad y sobrecostos en obras.

Sobre el tema intervinieron los diputados Cervando Ayala Rodríguez, Marco Antonio Cabada Arias, Ricardo Castillo Peña, Heriberto Huicochea Vázquez y Alberto Catalán Bastida.

En otro punto, la diputada Perla Edith Martínez Ríos, al intervenir en relación con los ’Resolutivos del Foro Para La Reactivación Turística’, señaló que Guerrero y el país aún se encuentran en el ascenso sostenido de la enfermedad Covid-19, lo que ha repercutido en la falta de turismo; una situación preocupante porque esta actividad representa la principal fuente de recursos, con un 78.5 por ciento del Producto Interno Bruto de Guerrero.

Al respecto, dijo que es necesaria la apertura paulatina de los negocios, a fin de evitar mayor impacto económico, y que los planteamientos hechos en el foro puedan ser considerados por los gobiernos estatal y federal.

Al intervenir sobre el ’Binomio de la Producción y la Productividad en el Estado de Guerrero’, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel refirió lo preocupante que resulta ver en los restaurantes la mitad del mobiliario y que no haya comensales. En relación al turismo, dijo que éste es motor de crecimiento económico y requiere de una estrategia integral para su reactivación y su incidencia en la economía local, ya que de cada peso que circula en el estado, 90 centavos provienen de este sector.

El diputado Heriberto Huicochea Vázquez participó por su parte en relación con los programas sociales federales, cuyos objetivos son reducir la pobreza y ampliar el acceso a los derechos sociales. Consideró necesario tomar en cuenta las referencias del CONEVAL, en busca de que haya una mejor política social, especialmente por la contracción económica derivada de la contingencia por el Covid, que prevé un aumento de hasta 10 millones de jóvenes sin estudio ni trabajo.

Sobre el tema intervinieron los diputados Ricardo Castillo Peña, Marco Antonio Cabada Arias, Norma Otilia Hernández Martínez y Alfredo Sánchez Esquivel (Morena), así como Alberto Catalán Bastida (PRD) y Cervando Ayala Rodríguez (PRI).





00o00