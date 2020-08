Presentan legisladores panistas denuncia para que se investigue el origen del dinero y los involucrados del video publicado en redes sociales

PRESENTAN LEGISLADORES PANISTAS DENUNCIA PARA QUE SE INVESTIGUE INVOLUCRADOS EN VIDEO



La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz y los diputados Laura Rojas Hernández y Éctor Jaime Ramírez Barba presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue el origen del dinero y a los involucrados en el video publicado en redes sociales.



La senadora afirmó que es necesario saber tanto la procedencia del dinero como del material de video.



’La corrupción debe investigarse y castigarse caiga quien caiga, no importa el partido. Me parece indignante lo que pasó hace 16 años cuando vi los videos de Bejarano con las ligas y los fajos de billetes y hoy vemos otra vez a dos ex empleados del Senado, a Rafael Caraveo y a Guillermo Gutiérrez. Me parece necesario que la Fiscalía General de la República investigue. Investigue el origen del video, investigue el origen del dinero’, aseguró.



Señaló que no basta con una denuncia mediática, sino que se ordene la comparecencia de los involucrados en los hechos, así como la realización de las diligencias que se estimen a afecto de integrar la carpeta de investigación y, en su caso, ejercer la acción penal.



Me sumo, añadió, a los millones de mexicanos que deben de estar indignados y enojados porque es sabido: la corrupción es lo que pudrió a este país y tenemos que castigarla.



Gálvez Ruiz consideró que la filtración de los videos busca sólo el escarnio público y no la justicia: ’a lo mejor dicen que hay violación al debido proceso o la alteración de la prueba, y al rato van a decir que no pasa nada y eso sí sería muy lamentable, porque el señor que recibió el dinero pues está en su casa de Lomas de Bezares, en su prisión domiciliaria’.



Dijo estar convencida que los mexicanos no le apuestan ni al olvido ni a la impunidad y que por ello la FGR debe llegar a las últimas consecuencias.