Presentan libro ’Como Hombres. El Mundo de las Mujeres en Zapatos Masculinos’ durante las actividades de FILEM 2020

•Declaran que no se puede cambiar el mundo sin conversaciones.



•Participan muchas voces, de mujeres y hombres, en un novedoso ejercicio comunicativo.



Toluca, Estado de México, .- Como parte de la Feria Internacional de Libro del Estado de México, FILEM 2020, tuvo lugar la presentación virtual del libro ’Como hombres. El mundo de las mujeres en zapatos masculinos’.



Desde la Sala ’Amparo Dávila’ del recinto ferial, Ivett Tinoco García, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, enlazó a la autora, desde Manizales, Colombia, Ana María Mesa, con el artista escénico y editor, Bernardo Bernal, quienes participaron en esta transmisión.



De perfil periodista y coordinadora de un programa importante en la Radio Nacional Colombiana, Ana María Mesa puso un tuit el 3 de marzo pasado, en el que reflexionaba sobre la forma en que se hace mención al comportamiento de las mujeres a partir de una lucha que tienen en ese país para la legalización del aborto.



Este tuit generó un gran movimiento en redes sociales que terminó siendo tendencia por varios días, y a partir de ello nació la idea de transformarlo en una publicación impresa.



’El día anterior a que todo esto sucediera, la Corte Constitucional de mi país había tomado la decisión de no anular los motivos por los cuales las mujeres podemos abortar en este país y se mantuvieron los tres motivos de aborto, a lo que un señor puso un tuit sin conocimiento y violento. El brinco que esto dio en redes sociales, al convertirse en un libro es una conversación que ha venido dándose desde tiempo atrás’, agregó.



’Twitter es en algún momento literatura; tiene su lado constructivo como conversación útil que sirve. Yo propongo temas de conversación en Twitter. Tiene su faceta reflexiva, pro positiva y constructiva’, declaró.



Al respecto, Bernardo Bernal comentó el hecho de cómo a partir de una publicación en redes sociales se genera una cascada muy grande de comentarios, que hacen reflexionar sobra la importancia de seguir hablando de aquello que necesita una reflexión más profunda.



’Se inauguran cosas que no estaban pensadas y que merecen considerarse. La particularidad de este tipo de publicaciones tiene que ver con el motivo que las produce, la participación social’, dijo.



Para Mesa es motivo de orgullo poder presentar su libro en México, ya que en este país mucha gente participó en este ejercicio de redes sociales y, además, poder hacerlo en el marco de la FILEM 2020.



’Más que escribir un libro, lo confeccioné, fue como una construcción, como darle orden a las piezas de un rompecabezas que tenía, para entender de qué nos estaba hablando esta tendencia en redes sociales’, refirió la periodista colombiana.



Esta publicación incluye un prólogo y apartados de tuits por categorías. Fue un trabajo de curaduría para clasificar por categoría 500 o 600 tuits y organizarlos, luego de un difícil proceso de selección.



’Es un libro cuya línea va in crescendo, va de lo sutil hasta llegar a la violencia de género y todo está conectado; es didáctico. Me genera la inquietud de seguir hablando de esto, ya que las conversaciones con hombres y mujeres son muy necesarias’, finalizó la escritora.



Para quienes estén interesados en conseguir este libro, pueden acceder a la transmisión y en su chat se puede obtener la liga respectiva, además pueden seguir las actividades del programa de FILEM 2020, en Facebook y Twitter, @FilemMx y @CulturaEdomex.