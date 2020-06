Presentan programa de incorporación de actividades en Texcoco

En Texcoco en semáforo rojo, advierten que es mejor no salir de casa, el virus llegó para quedarse, hay que respetar las recomendaciones sanitarias, sostuvo la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas, al presentar ’El Programa: Incorporación de Actividades en Texcoco, rumbo a la Nueva Normalidad’.



Respectivamente, el municipio de Texcoco advirtió: ’estamos en semáforo rojo y el regreso a la Nueva Normalidad se realizará de manera escalonada de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos por las instancias federales y estatales: programa comprende las indicaciones ante la permanencia del virus SARS-CoV-2, para el regreso de la población a las actividades cotidianas, mediante medidas sanitarias y lineamientos para empresas, comercios, grupos vulnerables, transporte y ciudadanía en general.



Asimismo, señaló que esta localidad situada en el Valle de México, una de las zonas donde se registró un mayor número de contagios, por lo que se encuentra en Semáforo Rojo, por ello el Gobierno local elaboró el ’Programa: Incorporación de Actividades en el Municipio de Texcoco, rumbo a la Nueva Normalidad’, para lo que se han consultado acuerdos y lineamientos de la Secretaría de Salud del gobierno federal y estatal, así como de la Ciudad de México.



Además, detalló que entre las Medidas Básicas Permanentes de Salud para la Nueva Normalidad se establece el uso de cubrebocas, caretas en transporte público y espacios públicos; lavarse las manos frecuentemente y uso de gel antibacterial; mantener la Sana Distancia; estornudo de etiqueta; limpieza de espacios de trabajo y en el hogar; desinfección constante de superficies con altos niveles de contacto y evitar tocarse la cara con las manos sucias, principalmente.



Refiriéndose, a las empresas recomendó: establecer horarios escalonados de entrada y salida; por sector y/o ubicación. Instalación de filtros anti bacterial a la entrada: lavado de manos o aplicación de gel antibacterial alcohol base al 70%. Promover y comunicar el lavado frecuente de manos, higiene respiratoria y sana distancia entre los trabajadores.



Sobre todo, garantizar la sana distancia de 1.5 metros entre cada persona en el área de trabajo, en caso de no ser factible deberá ser obligatorio el uso de cubreboca y protección ocular o facial, entre otros.



Explicó que a partir del 1ro. de junio entraron en operación la Actividad Municipal Esencial que comprenden: El Sector Salud; Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas; Tiendas de autoservicio; Abarrotes y venta de alimentos frescos; Servicios de transporte de pasajeros y carga; Productos de limpieza; Ferreterías; Servicios de mensajería; Restaurantes (para llevar o entrega a domicilio); Mercados; Agencias y servicio automotriz; Producción agrícola; Agroindustria e industria farmacéutica; Construcción; Minería y Fabricación de equipo para transporte.

Agregó que, por lo que al comercio se refiere, se permitirá la apertura con la condición de que cada establecimiento respete las medidas sanitarias específicas, por lo que en aquellos establecimientos que respeten estás normas, se identificarán con un cartel que colocara el gobierno municipal indicando que cumplen con la normatividad.



Señaló que en el caso de los tianguis, estos comenzarán a operar a partir de 15 de junio, de manera escalonada primero en un 60 por ciento, siempre y cuando respeten las normas sanitarias y se mantenga la sana distancia para evitar contagios en la medida de lo posible.



Por último, Sandra Luz Falcón Venegas, reiteró a los ciudadanos texcocanos que seguimos en semáforo rojo, que de preferencia se mantengan en sus casas y solo salgan lo estrictamente necesario, ’el COVID-19 llegó para quedarse, lo mejor es cuidarnos y hacernos a la idea de que regresamos a una nueva normalidad’, concluyó la presidenta.