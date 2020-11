Presentan revista IAPEM sobre gobernanza metropolitana

Coinciden especialistas en que la gobernanza metropolitana requiere voluntad política y participación social.



Toluca, Estado de México, 3 de noviembre de 2020. En el marco del convenio de colaboración para la difusión de los temas metropolitanos y la generación de acciones de profesionalización, establecido entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, y el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), AC, fue presentada la Revista IAPEM No. 106, titulada ’Gobernanza Metropolitana’.



En la presentación, como parte de la iniciativa ’Octubre Urbano’ de ONU-Hábitat, que se llevó a cabo a través de plataformas digitales con la participación de cerca de mil personas, Arturo Huicochea, Presidente del IAPEM, señaló que el programa editorial del Instituto, siendo uno de los más sólidos de México en materia de Administración Pública, ahora se ve fortalecido al ofrecer la perspectiva y las propuestas de expertos que han sido protagonistas en temas como el fenómeno metropolitano.



Por su parte, Carlos Rojas, Coordinador del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, señaló el reto de coordinar, gestionar y participar en la gobernanza metropolitana, va más allá de los instrumentos jurídicos existentes para atender temas comunes que necesitan soluciones colectivas.



Daniel Pérez Torres, Coordinador General de P-D&T y Catedrático de Posgrado en la UNAM, propuso promover la noción de ’ciudadanía metropolitana’, en la que se entiende que la ciudadana no es solo de un municipio, sino de una zona metropolitana y, por tanto, tienen derechos y obligaciones metropolitanas.



El fenómeno de ’gobernanza metropolitana de simulación’, que no genera respuestas ni diálogo para la coordinación metropolitana, fue señalado por Daniel Fajardo, quien añadió que de ese fenómeno emerge la necesidad de generar transformaciones reales y con pasos firmes, contando con la participación de los municipios como actores primarios; ’sin municipios, no hay gobernanza metropolitana’, puntualizó.



Destacó, además, que el concepto de ’ciudadanía metropolitana’, ya está establecido en la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que el Estado de México trabajó en conjunto con los gobiernos de la Ciudad de México e Hidalgo.



En su intervención, Jaime Espejel Mena, quien participó como comentarista en el evento, indicó que uno de los problemas más importantes de los gobiernos en los próximos años, será la administración de la ciudad y la necesidad de responder a la exigencia de todos los individuos, de tener derecho a la ciudad.



Es de referir que los panelistas coincidieron en que la voluntad política y la participación social, son los requisitos fundamentales para dar paso a la gobernanza metropolitana y a la construcción de acuerdos que permitan lograr la integración para convertir las ciudades en espacios más vivibles.



En este sentido, Pablo Basáñez, quien, desde la Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano, coordinó los esfuerzos con el IAPEM para la publicación de esta revista, resaltó que el objetivo es ponerla al servicio de la academia, de los servidores públicos y de todas las personas interesadas en tener mejores ciudades.



Coincidió con otros expertos en que la gobernanza metropolitana debe girar en torno a la participación de los municipios y de la ciudadanía indicando que ’no se puede hablar de este nuevo modelo si no se pone al ciudadano como actor central de las políticas públicas. Queremos que les vaya bien a las ciudades, y para eso, hay que generar nuevas formas de relación y de coordinación del gobierno con la sociedad’, enfatizó.



Cabe mencionar que Arturo Huicochea y Pablo Basáñez se comprometieron a generar propuestas para la aplicación de la nueva Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, buscando que la gobernanza metropolitana impacte en la elevación de la calidad de vida de la población.



La revista IAPEM No. 106 está disponible para la consulta de las personas interesadas, en el sitio web del Instituto de Administración Pública del Estado de México, en http://iapem.edomex.gob.mx.