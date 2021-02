Presentan tercera y última parte del conversatorio ’El Mariachi, de México para el Mundo’

• Charlan acerca de si esta música tradicional debe estudiarse en las instituciones profesionales de música.



• Trabaja COMEM para profesionalizar la música tradicional e incluirla en sus planes de estudio.



Toluca, Estado de México, .- Uno de los conversatorios más exitosos que ha ofrecido Cultura y Deporte en un Click 3.0, es el que presentó el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), ’El mariachi, de México para el mundo’, charla realizada en tres sesiones.



En la tercera y última edición, Claudia Sierra, Joaquín Garzón y Fernando De Santiago, moderados por Luis Manuel García Peña, Director del COMEM, abordaron interesantes temas como la vestimenta del mariachi y la interrogante de saber si esta música tradicional debe estudiarse en las instituciones profesionales de música.



’La vestimenta tradicional del mariachi no es algo sencillo ni barato, es algo que cuesta mucho dinero, pero hay una gran responsabilidad cuando tú te subes a un escenario, eres la imagen y representas culturalmente la música tradicional de México, por ello no escatiman en sus confecciones’, explicó Claudia Sierra, cantante y especialista en el tema de los trajes.



Así, los ponentes coincidieron en que el traje se estandarizó en la época de la Revolución, en colores y grecas, y tomó fuerza en la época de oro del cine mexicano, donde Jorge Negrete y Pedro Infante posicionaron la figura del hombre elegante y masculino que cantaba.



Sin duda, el tema que se llevó la tarde fue en torno a la pregunta que lanzó García Peña, de ¿por qué si el mariachi ha traspasado fronteras, no se ha podido institucionalizar su enseñanza? Lo anterior pese a que da identidad y es símbolo nacional.



’Debe haber voluntad por parte de las autoridades ya que existen las condiciones propicias para realizarlo y al formalizarlo le va a dar un impulso mayor al que ya tiene por el simple hecho de que esta música está implícita en nuestra cultura’, dijo Joaquín Garzón, productor, compositor y Director de Orquesta.



’Es importante resituar esta música, darle ese sitio que siempre se ha merecido, ese sitio en la academia y en la promoción porque todos amamos la música tradicional mexicana, además de que nos va hacer conscientes de nuestros valores nacionales’, agregó.



’La profesionalización, el ir incorporando mejoras a tu técnica y a tu entrenamiento, te hace tener las mejores herramientas para poder expresar tu arte, desde la parte de la escuela, pero además incorporar nuestra música nos permitirá echar un vistazo a nuestras raíces, hay que mirar dentro de nuestra cultura, para dar al mundo’, puntualizó.



Por su parte, Claudia Sierra declaró que es necesario y fundamental para recuperar el orgullo nacional para revalorar lo que somos y sentirnos orgullosos, situaciones que pueden lograrse a través de la música.



En su participación, Fernando De Santiago, músico y productor de música tradicional mexicana, afirmó que es de suma importancia que se pueda estudiar la música de mariachi en las instituciones y escuelas musicales de México, ya que es una cuestión cultural formativa, fomenta un mejor desarrollo y está comprobado en cualquier país de primer mundo que la enseñanza escolarizada es la base. Además, genera empatía, identidad y conocimiento de lo propio’.



Para cerrar el conversatorio Luis Manuel García Peña, mencionó que el mariachi es uno de los legados más simbólicos de México para el mundo. ’La tradición de este género sigue vigente y es responsabilidad de nosotros procurarla, rescatarla, preservarla, promoverla y consérvala para que continúe siendo símbolo musical de los mexicanos.



’En el COMEM trabajamos con un grupo de profesionales, entre ellos los ponentes, para que se pueda abrir y podamos hacer esta profesionalización que tanto deseamos y queremos, esto también tiene que ver con la sensibilidad y el interés del Gobernador del Estado de México y la Secretaria de Cultura y Turismo, para que esto pueda suceder, sabemos que la música es una suma de voluntades y aquí hay voluntad. Se trata de dar ese salto de calidad que merece nuestra música’, finalizó.



