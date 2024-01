Autoridades auxiliares de Texcoco reconocieron el trabajo del gobierno local agradeciendo el apoyo recibido durante la presentación de la Presidenta Municipal Elizabeth Terrazas Ramírez, ante los representantes de las 60 comunidades de Texcoco y la cabecera de este municipio.



Al auditorio al aire libre de la casa del Constituyente la Presidenta Municipal de Texcoco Elizabeth Terrazas Ramírez, acompañada por el Secretario del Ayuntamiento Jesús Adán Gordo Ramírez, el Diputado Local por el Distrito 23 Nazario Gutiérrez Martínez, regidores y la Presidenta Municipal con licencia Sandra Luz Falcón Venegas, con quieres reiteró el compromiso de dar continuidad a los proyectos que se tienen en todas las comunidades de Texcoco, ’porque somos un equipo y así trabajamos por que amamos a Texcoco’, expresó.



El Secretario del Ayuntamiento Jesús Adán Gordo Ramírez, reconoció el trabajo de las autoridades auxiliares, señalando que junto con la Presidenta Municipal Elizabeth Terrazas, se mantendrán trabajando unidos para lograr aterrizar los proyectos que se están desarrollando, pero también para seguir trabajando para mejorar la vida de todos los ciudadanos.



En su turno el Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, ratificó su compromiso para dar continuidad al trabajo que como equipo se ha venido realizando, señalando que la gestión se mantiene de manera permanente, reconoció el trabajo realizado con la presidenta con licencia Sandra Luz Falcón, reiterando su compromiso de gestión para que a Texcoco lleguen recursos extraordinarios para más obras en donde más se requiera en Texcoco.



Terrazas Ramírez, se dirigió a Sandra Luz Falcón, a quien reiteró su apoyo y compromiso de continuar el proyecto de trabajo que ella inició y que hoy tiene el honor de concluir a favor del pueblo de Texcoco.



’Quiero darle la seguridad de esta continuidad, la seguridad de este equipo’, dijo presidenta de Texcoco, señalando que toda obra y proyecto que aprobados para las comunidades de concluirá, ’y aquí están los directores que sabes de esos proyectos, pero también necesitamos escucharlos a cada unos de ustedes’, le dijo la presidenta.



’Sabemos que el día de hoy este cargo que asumo tenemos que representarlo con honor por Texcoco, quiero a Texcoco, quiero a mi pueblo, me he desempeñado como directora del Sistema Municipal DIF, contralora municipal, como presidenta de la unidad de Asistencia Social en la Cámara de Diputados y en el gobierno federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tengo una amplia trayectoria, quiero que la conozcan y me conozcan y que así como comenzó con entusiasmo la licenciada Sandra Luz, con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, así concluiremos, con mucho compromiso de corazón porque quiero a Texcoco ’, expresó al hablar de su trayectoria.



Recordó que: ’tenemos el compromiso que ha sembrado el doctor Higinio Martínez desde hace mucho tiempo, nuestra nueva gobernadora la profesora Delfina Gómez Álvarez, quien nos ha dado el respaldo total a este gobierno’, afirmó tras pedir escuchar a los representantes de las comunidades antes de concluir el evento.



Los delegados de comunidades como San Felipe, Salitrería, Guadalupe Victoria, Tocuila, Víctor Puebla, Tulantongo, entre otros, reconocieron el trabajo de la presidenta con licencia Sandra Luz Falcón, e invitaron a la actual presidenta de Texcoco para visitar sus comunidades dialogar con ellos para conocer de primera mano la problemática y buscar proyectos conjuntos que los lleve a un mejor desarrollo que los beneficie a todos.