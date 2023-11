Ciudad de México.- ’Intentos para deshacerse del dolor" tuvo sus comienzos en Microteatro México en 2016, cuando la actriz Paulina Orduño, quien también es codirectora de la obra junto con Mauricio Montesinos, se encontraba atravesando el dolor de una ruptura amorosa.



Esta experiencia personal la llevó a investigar la naturaleza del dolor y por qué persistimos en buscar a quienes nos han lastimado.



La obra inicialmente se presentó como un monólogo breve, pero en 2019, con el apoyo del PECDA EdoMex, Orduño, con el apoyo de Aida del Río expandieron el texto para presentar una historia más compleja utilizando elementos autobiográficos para hablar sobre la violencia en las relaciones sexo afectivas y como las mujeres hemos sido educadas para sufrir por amor.



Esto con el fin de buscar una salida y hacernos responsables de nuestra propia felicidad.



La versión de una hora, titulada "Intentos para deshacerse del dolor", se estrenó en el Estado de México bajo el formato de "Intervenciones", que acerca el teatro a espacios no convencionales para llegar a nuevas audiencias.



’Intentos para deshacerse del dolor" sigue la historia de Ella, una mujer que, agobiada por extrañar a su ex-pareja, decide emprender una búsqueda inusual para liberarse del dolor. ¿Por qué experimentamos el dolor?



Esta comedia única nace de esta pregunta y nos guía hacia el descubrimiento de que está en nosotras forjar un camino hacia relaciones afectivas libres de violencia.



La historia narra el viaje de una mujer a través de su dolorosa ruptura amorosa y su proceso de autodescubrimiento.



La actriz interactúa con la audiencia y utiliza elementos escenográficos mínimos para recrear momentos de su relación pasada.



La obra incorpora elementos audiovisuales para reflejar la saturación de imágenes digitales, sonidos y movimientos que caracterizan nuestra era de las redes sociales. Sin embargo, también se aparta de la tecnología en momentos clave para una comunicación directa y emotiva con la audiencia.



Esta obra es pertinente ya que, a lo largo de la historia, las mujeres han sido educadas para priorizar las necesidades de otros por encima de las suyas, a menudo tolerando abusos y violencia en nombre del amor.



’Intentos para deshacerse del dolor’ es una comedia que desmitifica la idea del sufrimiento por amor y busca empoderar a las mujeres en sus relaciones afectivas.



La historia se desarrolla a través de una mujer que, con la ayuda de la audiencia, emprende un viaje hacia la autocomprensión y la superación del dolor.



Durante las temporadas anteriores a esta gira, la producción notó la gran necesidad de las mujeres de contar su historia después de identificarse con la obra, pues al terminar cada función se quedaban a esperar a la actriz y contarle sus anécdotas personales.



Es por esto por lo que, en algunas funciones, al final de la obra, los asistentes podrán participar en un taller que consiste en enunciar a manera de plática las violencias que ya no quieren vivir, hacer consciente lo que ahora desean vivir mientras construyen un mural y pintan corazones de madera artesanales, los cuales se quedarán como recordatorio de su nuevo compromiso con ellas.



La duración del taller es de aproximadamente 60 min.



Esta puesta en escena esta llevando a cabo una gira por Querétaro, Estado de México, Veracruz, Morelos y Oaxaca.





Próximas presentaciones



Estado de México, Ciudad Nezahualcoyotl

El teatrito de Neza (Salto del Agua 264, Evolucion, 57700 Nezahualcóyotl, Méx.)

Sábado 11 y domingo 12 de noviembre a las 12:00 h.

Taller opcional al terminar las funciones.

Precio de boletos: $150



Oaxaca, Oaxaca

Archivo General del Estado de Oaxaca (Los Pinos esquina Av. Canteras S/N, Agencia Municipal Sta Maria Ixcotel, 71228 Santa Lucía del Camino, Oaxaca)

Viernes 17 y sábado 18 de noviembre a las 11:00 h.

Taller opcional al terminar las funciones.

Entrada libre



Estado de México, Atizapan

Centro Cultural Calacoaya (Camino Real de Calacoaya 66, Calacoaya, 52996, Cd López Mateos, Méx.)

Sábado 25 y domingo 26 de noviembre a las 18:00 h.

Taller opcional al terminar las funciones.

Precio de boletos: ​$150





Créditos

● Dirección: Paulina Orduño y Mauricio Montesinos

● Texto: Aída del Río y Paulina Orduño

● Actuación: Paulina Orduño

● Escenografía y Vestuario: Sergio Mirón

● Multimedia: Paulina Orduño

● Iluminación: María Vergara

● Asistente de Dirección: Belén Mercado

● Producción: Mil Grullas Teatro

● Asesor PECDA: Jorge Vargas



Este proyecto se realiza con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales





Acerca de Mil Grullas Teatro

Mil Grullas Teatro es una compañía teatral mexicana fundada en 2016 por graduados de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Su objetivo es crear producciones escénicas que despierten una conciencia crítica en el público, abordando temas de relevancia social a través de testimonios y experiencias personales. Utilizan recursos visuales como video, danza y material documental para conectar con la audiencia y fomentar la reflexión. Han producido obras galardonadas y participado en festivales, incluyendo "Esto no es Daisy" y "Para siempre es mucho tiempo ", que abordan la violencia de género. Su obra más reciente, "Intentos para Deshacerse del Dolor", exploró el teatro de la intimidad y se presentó en el proyecto ’Intervención’.



Actualmente, la compañía se enfoca en ampliar su presencia en el área metropolitana del Estado de México y seguir abordando la violencia de género desde diversas perspectivas.