Preserva gobierno del estado de México tradición artesanal del deshilado, patrimonio cultural de la entidad

Más de 3 mil 800 maestras y maestros artesanos mexiquenses practican esta técnica textil, los municipios de Toluca, Aculco y Almoloya de Juárez destacan por mantener vivo este arte

Septiembre 09, 2025 08:42 hrs.
TOLUCA, Estado de México.- El arte textil mexiquense se fortalece gracias la creatividad y dedicación de maestras y maestros artesanos que mantienen viva la técnica del deshilado, considerada patrimonio cultural del Estado de México.

De acuerdo con el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), se tienen registrados 3 mil 860 maestras y maestros artesanos que trabajan esta técnica, de las cuales 3 mil 714 son mujeres y 146 hombres, quienes elaboran piezas únicas como servilletas, rebozos, manteles, caminos de mesa y prendas de vestir.

El deshilado consiste en retirar hilos de una tela de forma precisa para crear calados decorativos, que posteriormente se rellenan con bordados hechos a mano. Este proceso requiere habilidad, paciencia y conocimiento técnico, ya que se realiza sobre telas naturales, principalmente de algodón.

Municipios como Temascaltepec, Almoloya de Juárez, Toluca, Valle de Bravo, Tejupilco y Aculco destacan por este trabajo artesanal del deshilado, que forma parte de la identidad cultural del Estado de México.

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a admirar y adquirir estas piezas únicas en las tiendas Casart de Toluca ubicadas en Paseo Tollocan Núm. 700 y en el Parque de la Ciencia Fundadores, en Av. Sebastián Lerdo de Tejada 103, para apoyar la economía de las y los maestros artesanos y contribuir a la preservación de este arte popular.

