Preside gobernador Astudillo ceremonia y honores a la bandera correspondiente al mes de octubre

• Reitera su llamado a la población a seguir recomendaciones para frenar la pandemia



Chilpancingo, Gro, 6 de octubre del 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores presidió el homenaje y honores a la bandera correspondientes al mes de octubre y anunció que el quinto informe de Gobierno ya está listo y será presentado ante el Congreso precisó que entre las acciones destacan el combate contra el Covid-19 y la baja de delitos en Guerrero.



Ante la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Eunice Monzón García, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, así como representantes de la Sedena y Marina, el titular del Ejecutivo guerrerense anunció que el quinto informe de labores ya está listo, destacando que se abordará como tema principal las acciones contra el Covid-19 y la baja en la incidencia delictiva, ya que Guerrero se ubica en el lugar número nueve a nivel nacional.



’El informe está listo y es un informe cuyo contenido está enmarcado por muchas acciones, especialmente por temas que durante los seis meses nos han ocupado que es un tema muy concreto de la pandemia por el Covid-19 en México’, anotó.



En ese sentido, indicó que la Secretaría de Salud recibió datos de la Universidad de Washington donde se observa una estabilidad, ya que los casos no aumentan ni disminuyen, reconociendo que eso no es nada halagador.



’Si nosotros no hacemos más de lo que venimos haciendo para enfrentar el tema de la pandemia, nuestros problemas pueden ser mayores, en los próximos meses ya se habla de una serie de circunstancias difíciles, adversas que se pueden presentar en el futuro próximo’, agregó.



Reiteró su llamado al pueblo de Guerrero a que hagan más de lo que han venido haciendo, especialmente todas aquellas personas que siguen mirando con desinterés el tema de la pandemia.



Sobre su quinto año de labores, expresó su reconocimiento a las instituciones de seguridad como la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, pues hace 4 años estábamos en primer lugar en los indicadores delictivos, pero hoy gracias a la coordinación, Guerrero se ubica en el noveno lugar.

’Agradezco a todos los que han hecho posible que este estado esté en mejores condiciones de gobernabilidad, pero también en el tema de seguridad’, puntualizó.



En esta ceremonia también estuvieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Villanueva Vega; el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; el comandante de la 35 zona Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara; por parte de la octava región Naval, el contralmirante Felipe Santillán Murillo; así como el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán.