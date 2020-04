Presidenta de Chicolopan ordena destruir canchas de fútbol de un centro deportivo

Chicoloapan, Méx., a 13 de marzo del 2020.-Habitantes de este municipio, denunciaron que el gobierno municipal que encabeza la morenista Nancy Gomez, el día de ayer ordenó la destrucción de unas canchas de fútbol que vecinos de este municipio gestionaron y logran construir en el deportivo "Manuel López Chávez" de la zona Beta 1.



Los habitantes, señalaron que el día de ayer, de manera repentina, violenta y sin dar una explicación personal del ayuntamiento junto con maquinaria pesada llegaron a este deportivo y comenzaron a tirar las paredes de dos canchas de fútbol, las cuales son ocupadas a diario por jovenes deportistas.



Esto provocó que un grupo de personas se reunieran y se opusieran a que los trabajadores del ayuntamiento siguieran realizando la destrucción de este centro deportivo.



Los afectados señalaron que de acuerdo a la poca información que se les dio, el gobierno local tiene contemplado donar este espacio al Gobierno Federal para que aquí se construya una base de la Guardia Nacional (GN).



"No nos oponemos a la llegada de una base de la GN, porque sabenos que el gobierno de Nancy Gómez ha sido rebasada por la delincuencia, pero no puede destruir un centro deportivo para un proyecto que no estaba contemplado en este lugar". dijeron.



Aseguraron que el predio donde de manera oficial tiene contemplado el ayuntamiento construir la base, es un predio que se encuentra a un costado de esta unidad deportiva.



Los habitantes advirtieron que iniciarán movilizaciones y montarán guardias en este lugar para evitar que Nancy Gómez continúe destruyendo sus centros deportivos por su capricho.



Cabe señalar que el persona del ayuntamiento que acudió a tirar las áreas deportivas, eran respaldos por elemetos de la Guardia Nacional y policías municipales, con la finalidad de intimidar a los habitantes que se opusieran.