Presidenta de Texcoco dona su salario de manera indefinida para apoyos económicos por Covid-19

Texcoco, Méx., a 30 de marzo del 2020.- La Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, desde el mes de mayo, hizo la donación de su salario y la mantendrá de manera indefinida, para contribuir el apoyo económico con las familias que han visto afectados sus ingresos por la pandemia del Covid-19.



Falcón Venegas, suma su salario íntegro de más de 72 mil pesos mensuales, para que se pueda dar cobertura a los gastos generados por el coronavirus, sobre todo para el apoyo económico que desde el gobierno municipal se está dando a las familias texcocanas ante la pandemia que está afectando a México.



En un video difundido a través de sus redes sociales, Sandra Luz Falcón explicó que en el mes de mayó entro en operación el programa ’Todos Por Texcoco’, y se comenzaron a entregar los apoyos económico a más de 8 mil familias texcocanas que han visto mermada su economía al quedarse sin ingresos laborales debido a las restricciones sanitarias por el Covid-19.



Para ello el gobierno municipal destinó 15 millones de pesos, cantidad a las que sumaron las donaciones de Texcocanos distinguidos como el Senador de la República por el Estado de México, Diputados federales y locales, así como funcionario públicos de la administración municipal.



Sandra Luz Falcón Venegas, señaló que con la donación total de su salario, permitirá acercar los apoyos económicos a más familias texcocanas, así como contribuir a los gastos que se están generando por la pandemia, como son la sanitización continua que se está haciendo en la cabecera municipal y comunidades de Texcoco, la adquisición de gel y jabón antibacterial entre otros gastos no programados dentro del presupuesto municipal.



La Presidenta invitó a los ciudadanos de buen corazón que estén en condiciones de apoyar a quienes lo necesiten que lo hagan y este proyecto de ’Todos Por Texcoco’ es una buena opción.



Dejo que claro que Texcoco se mantiene en ’semáforo rojo’, lo que indica que no regresaremos a ’la nueva normalidad’, porque el índice de contagios se mantiene alto, por lo que se mantiene la recomendación para las familias texcocanas para que se mantengas resguardadas en sus domicilios y solo salgan para actividades estrictamente necesarias, respetando las medidas de sana distancia para prevenir contagios.



Agregó que el gobierno municipal no baja la guardia, y se mantienen trabajando las áreas prioritarias de atención a la ciudadanía como es Seguridad Publica y Movilidad, Protección Civil y Bomberos, Servicios Públicos, Agua Potable y Obras Públicas.



’Reconozco que mi pueblo Texcocano merece más, pero en mis manos está mi salario que con gusto lo dono para dar cobertura económica a más familias afectadas por el coronavirus’, afirmo la Presidenta.