Presidenta de Texcoco pone en funcionamiento más de mil lámparas tipo led en 12 comunidades texcocanas

Texcoco, Méx., a 30 de abril. - Para dar continuidad al programa ’Iluminemos Texcoco’, el gobierno municipal puso en operación más de mil lámparas tipo led, en vialidades primarias del municipio y en 12 comunidades de esta localidad.



Apenas la obscuridad hacia presencia en Texcoco, de manera simultánea se ilumino el municipio por las más de mil lámparas nuevas en cuya instalación y rehabilitación de algunas áreas se invirtieron 35 millones de pesos de recursos municipales.



La Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, El Secretario del Ayuntamiento Juan Darío Arreola Calderón, el Síndico Ricardo Arellano Mayer, integrantes del cabildo y Directores de área de la administración, acompañados por lo delegados y autoridades auxiliares de las comunidades, se encargaron en forma simultanea del encendido de las lámparas que iluminaron Texcoco.



Respetando las medidas de ’Su Sana Distancia’, se realizaron las ceremonias de encendido de las luminarias sobre la carretera México-Texcoco desde Cuautlalpan hasta San Bernardino, así como en las comunidades de Coatlinchán, La Trinidad, San Diego, SUTEYM, Xocotlán, San Joaquín, Tlaixpan, San Simón, Tulantongo, Texopa, Pentecostés, en donde se instalaron las mil luminarias que además son ahorradoras de energía eléctrica.



La Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, agradeció la presencia de las autoridades auxiliares de las comunidades beneficiadas en todos y cada uno de los sitios iluminados, señalando que se trata de un Proyecto al que le da continuidad el H. Ayuntamiento de Texcoco, pero que fue impulsado desde la anterior administración que presidio el actual Senador de la República por el Estado de México Higinio Martínez Miranda.



Se explicó que se instalaron más de mil lámparas tipo led, incluyen postes, brazos e instalación eléctrica, así la el remozamiento de espacios públicos iluminados como la carretea México-Texcoco, complementando con ello la iluminación desde el acceso sur a Texcoco en la zona de Cuautlalpan, hasta la Magdalena Panoya, zona que está iluminada, con los camellones limpios y arbolado sano.



Agregó que este proyecto se hace a petición de las comunidades que hoy son beneficiadas, se dio continuidad al proyecto de iluminación en Texcoco, principalmente porque brindan seguridad, y aunque estemos en una etapa de contingencia la seguridad no se puede detener.



’A pesar de ser un periodo complicado por la contingencia del Covid-19, el trabajo del gobierno municipal no se detiene’, señaló la presidenta, racalcando que ’Un tema que no se puede descuidar en la vida municipal, es la seguridad y la iluminación es parte importante porque mejora la visibilidad en estos tramos carreteros, en las calles y comunidades de Texcoco’.



Finalizó afirmando que este programa continuará aplicándose para lograr un Texcoco más iluminado, pero también más seguros para sus ciudadanos.