Presidenta de Texcoco reunida con directivo médico y sanitario

Autoridades establecen un frente preventivo contra el COVID-19 en la región en Texcoco, se mantendrán informados para tomar medidas inmediatas en casos de emergencia, sostuvo la Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, en reunión con directivos de hospitales y clínicas de salud pública del municipio, así como personal de regulación sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) de la región.



La finalidad de establecer un frente preventivo ante el riego de presentarse el COVID-19 en la localidad, donde en la sala de cabildo de Texcoco, se realiza la reunión a la que asistieron el Dr. Oscar Meza López Director del Hospital Regional Texcoco ISSEMYM, en representación del Dr. Pedro Luis Vargas Gutiérrez Director del Hospital General de la zona 197 IMSS, acudió el Subdirector Dr. Juan Manuel Isusi Alcázar, el Dr. Alejandro Quijas Quiroz Director del Hospital Regional "Guadalupe Victoria", el Dr. Manuel Soriano Cruz Director de la clínica del ISSSTE Texcoco.



Además, el Epidemiólogo Ángel Enrique Monroy Cosío de la Jurisdicción Sanitaria Región Texcoco ISEM, Dra. Ana Oliva Guerra Delgado Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Región Texcoco ISEM, Dr. Santiago Hurtado Arévalo, Director del hospital municipal de Chiconcuac ISEM, - C. Miriam Beltrán Castro Administradora del hospital municipal de Chiconcuac ISEM, Así como el Director del DIF Texcoco Carlos Hernández Mata y la Dra. Elena del DIF y el Secretario del Ayuntamiento Juan Darío Arreola Calderón, Jesús Adán Gordo Ramírez Delegado Regional de Programas Federales, en representación de la Delegada de Programas Federales en el Estado de México Delfina Gómez Álvarez.



En su momento, el secretario al dar la bienvenida a la reunión, señaló que el propósito de esta cita es para dar a conocer la información que tienen los Directivos de los centros de salud en la zona. Así mismo explicó las medidas que ha tomado la administración municipal.



Mientras, la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón hizo un llamado a los asistentes, para que se informen sobre la situación en cada hospital y clínica sobre el coronavirus, así como para establecer un banco de datos confiable, que permita tener información de primera mano sobre los temas de salud, para informar a la ciudadanía en forma verídica y evitar que se ’viralicen’ falsos rumores que causan pánico entre la ciudadanía.



Al respecto, Jesús Adán Gordo Ramírez, Delegado Regional de Programas Federales, quien acudió en representación de la maestra Delfina Gómez Álvarez, Delegada de Programas Federales en el Estado de México, reiteró el exhorto a todos los presentes para que establezcan un frente preventivo contra la pandemia mundial, que ya representa el coronavirus dentro de la entidad y estados aledaños.



Por su parte, los directores de los hospitales coincidieron en señalar que por el momento no existe ningún caso de COVID-19 en sus hospitales, significando que tampoco los hay en Texcoco, a pesar que en las redes por ahí, anuncian la presencia de alguna persona, lo cual no es certero.



El epidemiólogo Ángel Enrique Monroy Cosío, de la Jurisdicción Sanitaria Región Texcoco ISEM, reiteró las medidas preventivas y los casos de personas que hayan viajado a China, Alemania, Italia o Estados Unidos, deberán de ponerse en cuarentena; recalcó la importancia de capacitar a químicos y médicos para que conozcan el adecuado manejo en estos casos, ya que a los hospitales de Texcoco llegarían pacientes de los municipios vecinos de presentarse casos.



Falcón Venegas reconoció la voluntad de autoridades sanitaria del ISEM, de directivos de hospitales y del ayuntamiento de Texcoco para que unidos se pueda trabajar en conjunto para controlar algún brote epidemiológico que se presente en Texcoco.



Agregó que, en este frente epidemiológico, se invitará a los Presidentes Municipales de ayuntamientos vecinos, para que en forma regional se refuercen las medidas preventivas y se puedan disminuir los efectos que puedan surgir de presentarse cualquier epidemia.



Reiteró las medidas de ’sana distancia’, para prevenir y que los ciudadanos se resguarden en sus domicilios lo más que se pueda, ya que se trata de su salud, ’si todos nos cuidamos, juntos vamos a superar al COVID-19’, finalizo.