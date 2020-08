!!!!!!PRESIDENTA DE TEXCOCO SOLO QUEREMOS SER ESCUCHADOS, SIN REPRESALIAS, SIN INTERMEDIARIOS SIN AMENAZAS, LE QUEDO MUY GRANDE EL PUESTO!!!!!



Queremos dar a conocer a la opinión pública lo que pasa en la Policía de Texcoco:

Resulta que el Director José Alfonso Valtierra y el jefe Prieto dieron de manera fraudulenta los grados a sus consentidos y a quienes pudieron comprarlo, cuando por derecho todos podemos aspirar a uno, no es posible que los que tenemos más de 20 años no se nos tomó en cuenta; pero si se otorgaron a las nuevas generaciones, es injusto ya que somos nosotros los elementos que nos arriesgamos al cumplir con el deber. Donde está la comisión de Servicio Profesional de Carrera? Cuando publicaron la convocatoria? Ante esto quisimos entregar un oficio pero no lo quisieron recibir, fue Lic. Adán Gordo en la mañana a decirnos que atenderán el asunto. Pero nos preguntamos. Porque no fue la Presidenta?? Porque Adán?? Si es un tema del ayuntamiento. Cuál es el puesto que tiene el Lic Adán, ya que desconocemos su cargo. Hasta el momento no se nos ha hecho caso y seguro no lo harán, solo nos pidieron que no subieramos nada a redes. Estamos cansados de que los jefes no nos escuchen, el favoritismo o los beneficios que tienen algunos compañeros por ser amigos, parejas o compadres. Siempre nos acusan de marrulleros por pedir lo justo, queremos que ya no nos amenacen con corrernos por defender nuestros derechos, pedimos que se deje sin efectos los grados regalados por el Director Valtierra, al que por cierto le quedó grande el cargo. Pedimos que nos atienda la presidenta y no mande a su representante Adán. Ya que no puede solucionar nada. Queremos transparencia en el otorgamiento de grados y que se haga conforme al derecho. Este mensaje pedimos que sea compartido ya que estamos amenazados con despedirnos si seguimos con nuestra inconformidad.



!!!!!Basta de tantos dedazos, extorsiones, y amenazas con corrernos!!!!



