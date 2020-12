Presidenta de Tezoyuca rinde su segundo informe de gobierno

Tezoyuca, Mex., a 10 de diciembre de 2020.-Acompañada de los diputado local Nazario Gutiérrez y de la diputada federal Karla Almazán, Diana Chávez presidenta municipal de Tezoyuca presentó su segundo informe de gobierno y en dónde destacó los logros de su gobierno Durante este año 2020.



Como primer punto la alcaldesa destacó el trabajan en la primera etapa para consolidar el sueño de tener una Casa de Cultura; asimismo, orgullosa hizo mención de los trabajos de rehabilitación del C2, así como de las acciones emprendidas durante la pandemia en beneficio de todos los habitantes.



Al respecto, señaló se orquestaron operativos sanitarios en el municipio, esto bajo la coordinación de la Dirección de Seguridad Pública y protección civil. Además de que se concientizó a comerciantes y ciudadanía en general a través de una extensa campaña de comunicación para dar a conocer las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.



Una de las características principales del ejercicio de gobierno durante el segundo año de trabajo de la presidenta municipal fue la cercanía y el apoyo constante a la ciudadanía en múltiples apoyos emergentes, en especial los dirigidos a los adultos mayores considerados como un sector vulnerable.



Diana Chávez aseguró que, aunque las circunstancias de este año no fueron las más óptimas su gobierno no se detuvo ni un solo día, llevaron apoyos a las familias en momentos de necesidad y continuaron las obras en beneficio de los habitantes.



En el tema de Protección Civil y Seguridad Pública, señaló la adquisición de una ambulancia totalmente equipada y, otra más que obtuvieron gracias al apoyo brindado por el senador Higinio Martínez. Esta última fue destinada para trabajos COVID y brindar un servicio inmediato.



En el rubro económico, dijo, ’las finanzas de nuestro municipio las hemos mantenido sanas al no caer en derroches’.

Reveló la reducción significativa de la deuda pública en ejercicios pasados. Y puntualizó que, con los ahorros lograron la adquisición de una motoconformadora que permitirá brindar a todas las calles del municipio la oportunidad de mejoramiento para embellecer a Tezoyuca.



En el pilar de seguridad, detalló 600 operativos en prevención del delito; así como 520 operativos en ’Construcción de la Paz’ donde participan comisarios de demarcaciones vecinas, elementos de la guardia nacional, policía estatal y federal.



Además, preocupada por el incremento paulatino de la población reveló la contratación de nuevos elementos, aumentando así hasta un 25 por ciento en referencia al que se tenía en el 2018.



A estos elementos se les ha proporcionado la profesionalización que establece la ley, siendo esta administración, la primera en Tezoyuca que cuenta con dos generaciones de cadetes graduados de la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia.



Argumentó, triplicaron el ingreso de los elementos para la licencia oficial colectiva para la portación de armas; rehabilitaron 5 patrullas que estaban abandonadas y entregaron a los uniformes completos y de calidad a los elementos.



Sumaron el programa de alarmas vecinales para atender el llamado de los habitantes a través de una APP diseñada exclusivamente para el municipio; actualmente más de 9 mil familias se ven beneficiadas con estas 32 alarmas.



La funcionaria reveló el logró de contar con un arco carretero y la instalación de un dron que permitirá hacer sus operativos aéreos desde vuelo para visualizar e identificar posibles hechos delictivos.



Emprendió un proyecto relevante para los colonos de San Felipe, será la ’Casa del adulto mayor’ la que se está construyendo para que este sector goce de un espacio propio.



Emocionada por el traslado de la biblioteca Justo Sierra a las ex instalaciones de Protección Civil, explicó se buscó un espacio para compartir de manera virtual y física, así como tener área de audiovisual e interactiva para los más pequeños.



Agradecida con el IMCUFIDE por las actividades deportivas, reconoció la actividad realizada en la mina de San Felipe, el mountain bike.

Los proyectos de obra pública abarcan todos los servicios básicos, agua potable, vialidades, alcantarillado y electricidad.



Argumentó que, cuando las autoridades estatales permitieron retomar las actividades de infraestructura, los proyectos pendientes continuaron ejecutándose con el propósito de que estén terminados por completo para fin de año en beneficio de todos.



A lo largo de su informe, la alcaldesa estuvo acompañada del cabildo, diputados federales, autoridades auxiliares y eclesiásticas, representantes de comerciantes y transportistas, comisariado ejidal, entre otros, quienes mantuvieron los protocolos de emergencia ante la pandemia.