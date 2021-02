Para Silvia, mi amor y todo: Amistad sin amor es mera entelequia. Felicidades amigas y amigos por el festejo de la víspera y por siempre.



El tema me llega como anillo al dedo para insistir que la palabra Presidenta es perfectamente adecuada al referirse o dirigirse a una dama con esa representación; Presidente, en cambio, es una aberración, un arcaísmo y en cierta forma una irrespetuosidad a la condición de una dama que ocupa dicho cargo o dignidad.



Me remito al admirado colega, David Figueroa Díaz, licenciado en Comunicación Social -Cum Laude-, por la Universidad Católica Cecilio Acosta, UNICA, de Maracaibo, Venezuela, considerado uno de los correctores de estilo mas reconocidos de habla castellana, asiduo colaborador de la conocida pagina ’PERIODISTAS en español.com en la que también colaboramos.



’Desde hace mucho tiempo -nos dice y nos explica-, ha estado apareciendo en las redes sociales una especie de advertencia respecto de la supuesta impropiedad de usar la palabra presidenta para referirse a las damas que presiden un país, un cuerpo colegiado o cualquier organismo en el que exista esa figura.



Para tal efecto, muchas personas que de una u otra forma están relacionadas con la comunicación social, difunden de manera regular un contenido que al parecer fue elaborado por una dama con amplios conocimientos gramaticales y lingüísticos, además de catedrática del idioma español, según lo que he podido percibir.



Los partidarios del aludido material didáctico, que sin dudas está bien fundamentado, lo difunden con la intención de mostrar sus ‘grandes’ conocimientos en materia de expresión oral y escrita, y al mismo tiempo cuestionar a los que han mantenido y mantienen un criterio que difiere de lo que allí se plasma.



En diversas ocasiones se me ha consultado sobre la validez de lo que se pretende imponer, y mi respuesta siempre ha sido la misma: está fuera de contexto, lo cual, por supuesto, no significa que quien lo haya concebido esté equivocado.



Sin entrar en honduras gramaticales, en las que muchos pudieran naufragar, puedo decir sin temor a equivocarme, que no hay impropiedad al hablar de presidenta para nombrar a la mujer que ocupa una presidencia. Para resolver el caso, solo basta con tener a la mano un diccionario, por muy elemental que sea, y asunto arreglado.



A raíz del surgimiento de los movimientos pro liberación femenina, se ha difundido la disposición según la cual, el cargo u oficio debe concordar con el sexo, lo que implica que si una dama es graduada en Medicina, es médica; si ejerce un juzgado es jueza; si obtuvo un título universitario en ingeniería, es ingeniera; si su profesión es el Derecho, deberá llamársele abogada; si es integrante de un cuerpo colegiado, como la Asamblea Nacional, consejos legislativos o concejos municipales… será diputada, legisladora o concejala, según el caso.



No es, como piensan algunos, un asunto político, sino de sentido común, además de trato digno a las damas. Es el mismo caso de la bendita presidenta, sin que para ello prive el criterio gramatical, que lejos de aclarar, oscurece’.



Para concluir, nos remitimos al Diccionario de La Real Academia Española, RAE, misma institución que ’le puso punto final a una discusión que hace tiempo tenía lugar en Argentina: si era correcto o no decir ‘Presidenta’ para referirse a una mujer cuando ocupa el cargo más alto del Poder Ejecutivo. La máxima autoridad de la lengua española consideró que decir ´presidenta’ es la opción ‘más adecuada’ y argumentó que dicha forma está presente en el diccionario académico desde 1803.



Y la Academia Mexicana de la Lengua lo ratifica: Se recomienda decir la presidenta . Es correcto utilizar la voz presidenta para referirse a la ‘mujer que preside’. Antiguamente esta palabra se usaba con mayor frecuencia de manera coloquial con el significado de ‘mujer del presidente’ e insiste: Fue incorporada al diccionario académico en 1803.



Así que siempre me referiré a la maestra Elizabeth Rembis Rubio, como Presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.



