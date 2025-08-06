Presidenta Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez revisan avances del tren México–Querétaro

Gobierno
Agosto 06, 2025
12:21 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com
TOLUCA, Estado de México. - La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunieron en Palacio Nacional para revisar los avances del Tren México–Querétaro. Al encuentro acudieron también los Gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri, y de Hidalgo, Julio Menchaca.
El proyecto conectará sistemas de transporte en Hidalgo, Querétaro, Estado de México y la Ciudad de México. Se prevé que el trayecto pueda realizarse en dos horas y beneficie a unos seis millones de personas en la zona centro del país.
Para el Estado de México, esta obra ofrecerá una opción de transporte segura y eficiente, reduciendo la saturación vial y mejorando la movilidad. Además, el proceso de construcción y operación generará miles de empleos y atraerá inversión a la entidad.