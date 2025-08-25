Presidenta de Chimalhuacán dona predio para construcción de hospital general del IMSS

Agosto 25, 2025 16:51 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

En la sala de cabildo del palacio municipal, la presidenta Xóchitl Flores Jiménez, acompañada del titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero Martínez, encabezó la firma ante notario público de la escritura y donación del predio donde se construirá el Hospital General de Zona (HGZ) Chimalhuacán.

El terreno fue entregado por la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores, al director de Operación y Evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Javier Guerrero García, en representación de su titular, Zoé Alejandro Robledo Aburto.

El Hospital contará con 194 camas y 50 de otros servicios para derechohabientes del IMSS, brindará las especialidades y subespecialidades que tienen los HGZ y también se incluirán servicios que se otorgan en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) como Medicina Nuclear, Clínica de Heridas, Estomas y Pie Diabético, Clínica del Dolor y Hemodiálisis, entre otras.

En Chimalhuacán avanza a pasos firmes el Plan Integral Zona Oriente, que se realiza con recursos de los tres niveles de gobierno por órdenes de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a quien el gobierno de la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez le extiende su agradecimiento y respaldo.

Presidenta de Chimalhuacán dona predio para construcción de hospital general del IMSS

