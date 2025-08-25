Presidenta de Chimalhuacán dona predio para construcción de hospital general del IMSS

En la sala de cabildo del palacio municipal, la presidenta Xóchitl Flores Jiménez, acompañada del titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero Martínez, encabezó la firma ante notario público de la escritura y donación del predio donde se construirá el Hospital General de Zona (HGZ) Chimalhuacán.



El terreno fue entregado por la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores, al director de Operación y Evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Javier Guerrero García, en representación de su titular, Zoé Alejandro Robledo Aburto.



El Hospital contará con 194 camas y 50 de otros servicios para derechohabientes del IMSS, brindará las especialidades y subespecialidades que tienen los HGZ y también se incluirán servicios que se otorgan en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) como Medicina Nuclear, Clínica de Heridas, Estomas y Pie Diabético, Clínica del Dolor y Hemodiálisis, entre otras.



En Chimalhuacán avanza a pasos firmes el Plan Integral Zona Oriente, que se realiza con recursos de los tres niveles de gobierno por órdenes de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a quien el gobierno de la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez le extiende su agradecimiento y respaldo.