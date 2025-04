Presidenta de Chimalhuacán entrega policlínica para beneficiar a más de diez mil habitantes

Más de 12 mil habitantes de Chimalhuacán se beneficiarán con la inauguración de dos nuevos espacios esenciales: una Policlínica y un Edificio Administrativo en el Ejido de Santa María.



Con una inversión histórica de $55,380,859.65 pesos, estos inmuebles no solo representan un avance significativo en infraestructura, sino también un compromiso con la mejora de los servicios de salud y la atención administrativa para los habitantes.



En cuanto a la Policlínica, se destinó una inversión adicional de más de 21 millones de pesos en equipamiento de última tecnología, que incluye Ultrasonido 4D y Rayos X portátil. Esta tecnología de vanguardia permitirá brindar atención médica más eficiente y de mayor calidad, marcando un paso importante en la transformación del sistema de salud local.



Durante el acto inaugural, la presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, destacó: ’Este tipo de proyectos están orientados a atender los grandes rezagos y necesidades de la población, por eso deben de ser de carácter integral y con fuertes inversiones. Esto ayuda a transformar la vida de la población. La transformación que nosotros buscamos está orientada a atender las necesidades de las mayorías’.



La presidenta Xóchitl Flores resaltó que la transformación del Ejido de Santa María inició en 2022, durante su primera administración, en la cual se realizaron más de 103 obras en la zona, que incluyen pavimentación, alumbrado público, bacheo, mejoras en seguridad y avances significativos en infraestructura educativa, entre otras. Estas acciones, subrayó la presidenta, han sido clave para mejorar las condiciones de vida de las familias, acercando los servicios y oportunidades que el municipio necesita para avanzar hacia un futuro más justo y próspero.



El Subsecretario de Gobierno de la Zona Oriente I del Estado de México, José Cipriano Gutiérrez Vázquez, felicitó a la presidenta Xóchitl Flores por la inauguración de la Policlínica y el Edificio Administrativo. ’Una obra de esta envergadura es difícil de encontrar en los municipios, ya que generalmente se dejan estas obras a la Secretaría de Salud, pero este esfuerzo es netamente municipal y eso es de reconocer’, expresó. Además, resaltó que ’la construcción de una Policlínica y un Edificio Administrativo no es cosa menor, es un ejemplo de acercar el gobierno realmente a la gente, facilitar sus trámites y cuidar la salud de todas y de todos’.



Asimismo, el Dr. Hugo Sergio González Rosales, Director de Salud municipal, destacó la importancia de la Policlínica como un proyecto integral que responde a las necesidades de la población. ’Es un gran proyecto, fruto de la decisión y determinación de una mujer que ha tenido la visión más allá que otros personajes que ahora ya no están, porque esta es la transformación que Chimalhuacán esperaba: llena de acciones, trabajo y la fijación de metas a corto y largo plazo’.

Y aseguró que la Policlínica cumplirá el sueño de muchos, ofreciendo ’servicios de salud de calidad y calidez, con mayor cobertura en el área médica’. En cuanto a su funcionamiento, detalló que se implementará un turno con horario de 9 am a 4 pm de lunes a viernes y sábados de 9 am a 2 pm, con un equipo que incluirá dos médicos, un psicólogo, un nutriólogo y un odontólogo.



González Rosales explicó que la diferencia de este edificio frente a un Centro de Salud o CDC radica en los servicios especializados que se ofrecerán, como Rayos X, laboratorio clínico y ultrasonidos a partir de mayo. También destacó la posibilidad de llevar a cabo jornadas masivas con servicios como vasectomías, colocación de implantes, limpieza dental, jornadas de salud visual, entre otros.



Ophelia Andrea Jiménez Pérez, titular de la Policlínica, mencionó: ’La inauguración de este edificio es un símbolo de progreso, esperanza y, sobre todo, de un compromiso cumplido con la comunidad’. Añadió que ’este lugar no solo representa una gran inversión en infraestructura y tecnología, sino también una profunda apuesta por el bienestar de los habitantes de Chimalhuacán, que simboliza dignidad, justicia y cuidado para una comunidad que por mucho tiempo esperó ser escuchada y atendida’.



La titular de la Policlínica enfatizó que la misión de este centro es clara: ’Acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, brindando atención digna, cálida y de calidad (...) Sabemos que la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho’, afirmó. Y añadió que la Policlínica representa la posibilidad de que una madre tenga un control prenatal seguro, que un niño reciba atención médica a tiempo y un adulto mayor viva con dignidad.



Equipada con tecnología de vanguardia, la Policlínica ofrece servicios médicos que abarcan desde atención primaria hasta especialidades como psicología, nutrición y odontología. Además, su infraestructura incluye un laboratorio clínico, un quirófano de alta calidad, área de curaciones, ultrasonido y radiografía portátil. Asimismo, se está trabajando en la realización de convenios para que especialistas como dermatólogos, angiólogos y cardiólogos brinden consultas en el futuro cercano.



Otro de los grandes logros de esta inauguración fue la puesta en marcha del nuevo Edificio Administrativo, que tiene como objetivo acercar diversos servicios municipales a la comunidad.



El edificio albergará oficinas de atención al Ejido de Santa María, así como de Catastro, Ingresos, Comercio Establecido, Tianguis, Espectáculos, Vía Pública, Desarrollo Urbano, Registro Civil, el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), Atención a la Ciudadanía, Secretaria del Ayuntamiento y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).



Con esta infraestructura, los trámites serán más ágiles y accesibles para los ciudadanos, reduciendo el tiempo y esfuerzo que se invertían en acudir a diferentes puntos del municipio.