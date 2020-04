Presidente de Canaco Pachuca habría aprovechado "Jóvenes construyendo el futuro" para beneficiar a sus cuates

Resultado de diversas quejas sobre corrupción y extorsión por parte del padrón de afiliados de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Pachuca, se inició una auditoría interna promovida por su presidente, Sergio Trujillo Monroy, por lo que las instalaciones del organismo permanecerán cerradas hasta el término de ésta.



"Son mentiras y falacias de Trujillo Monroy, quien se ve ya rebasado por el número de afiliados que pretenden realizar una convocatoria para destituirlo de acuerdo a nuestros estatutos, misma que debe ser realizada antes del 31 de marzo’, expresó el vicepresidente Carlos Nahim Ham.



Motivado por las denuncias hechas ante el organismo por los mismos comerciantes, Canaco Pachuca dijo que detectó irregularidades que comprometen los sistemas, las telecomunicaciones y en especial el manejo de las Finanzas de la organización, por lo que Trujillo Monroy solicitó que esta auditoría sea legitimada por el órgano máximo de transparencia en la entidad, ya que dicho ejercicio ha derivado asuntos del erario, como la malversación de fondos del programa de útiles escolares del año 2017.



De lo anterior, Trujillo Monroy, quien dejará la presidencia de Canaco Pachuca antes de terminar el mes, "echó la bolita y la responsabilidad" al expresidente Juan Jesús Bravo Aguilera, Carlos Nai-Him Ham Mejía y Eduardo Moreno Yta, por lo que, de acuerdo a los estatutos de la Cámara, en su capítulo sobre Remoción de Consejeros y directivos, dijo que quedarían expulsados del organismo los referidos.



"Quien realmente ha faltado a los estatutos es él. Ahora quiere realizar una auditoría a dos semanas de terminar su cargo, aun cuando él aceptó una entrega recepción el 29 de marzo del año pasado. En cuanto al programa de ’Jóvenes construyendo el futuro’, hay testimonios y denuncias presentadas desde el año pasado cuando Sergio Trujillo hizo mal uso del programa. De los útiles escolares él se queja cuando recibió 390 mil pesos por concepto de la renta de su bodega donde se llevó a cabo el llenado de paquetes de útiles por 3 meses’, agregó Carlos Ham.



Por su parte el actual dirigente de Canaco Pachuca expresó su ’repudio absoluto a la corrupción, al influyentísimo y a la traición a sus agremiados’, aunque omitió comunicar que a principios de marzo consejeros de la Cámara sesionaron de manera extraordinaria, tras meses de no realizar una asamblea, en la que precisamente se le exigió rindiera cuentas sobre los recursos con los que cuentan los agremiados. Trujillo Monroy impidió el acceso a la Cámara y hasta les quitó la luz para tratar de boicotear el acuerdo regido por sus estatutos.



Diversas empresas fueron ventiladas el año pasado por cobrar ’moches’ a los beneficiarios del programa ’Jóvenes construyendo el futuro’ alrededor del país, toda vez que inscribían a los beneficiarios y hacían el trámite de sus recursos pero sólo les entregaban una parte, pues no requerían de sus servicios para aprovechar el subsidio y que desarrollasen sus capacidades laborales.



Hasta este momento, no se sabía de alguna Cámara desde la cual directamente se realizaran los desvíos.