Presidentes municipales han convertido administraciones en negocio familiar.

En México, la política tamaulipeca sin duda alguna se encuentra en estos momentos sumamente degradada debido a la falta de honradez, a la falta de espíritu de servicio y de la mucha ambición de apoderarse de lo que a la población le pertenece por parte de sus gobiernos municipales, pudiendo asegurar que éstos durante sus periodos de gobierno se han dedicado a cavar su propia tumba política en sus respectivas cabeceras municipales y distritos....

Esto se refleja en varios municipios del estado libre y soberano de Tamaulipas en donde sus presidentes municipales han convertido sus administraciones en un próspero negocio familiar llenando de dinero sus bolsillos y los de sus familiares y compadres de una manera descaradamente abierta dejando de lado las necesidades de unas ciudades cada día mas en ruinas y sus habitantes cada día mas pobres....

En esta situación de saqueo están varios municipios de la entidad en donde sus alcaldes podrían parar en la cárcel debido al robo que estan realizado en sus tesorerías, algunos con mayor razón de ser enjuiciados como es el caso de San Fernando en donde el presidente lleva ya casi dos periodos administrativos desviando a manos llenas los recursos que supuestamente van a parar a la cuenta de varias empresas a su nombre.... Pero el caso de San Fernando no es diferente de otros municipios cuyos ediles están en la mira de ser auditados debido a los desvíos de dinero tan “perseguidos” por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y por si fuera poco también por la 4ta transformación del presidente de México Andrés Manuel López Obrador que ya de por si tiene entre los ojos a Tamaulipas debido al mutuo desprecio que se muestran el gobernador Cabeza de Vaca y El Peje....

Es tanto el cinismo de estos gobernantes que piensan que todavía tienen alguna oportunidad de seguir “mamando” y ya anunciaron en distintas oportunidades y en declaraciones a la PRENSA que están listos para las elecciones del próximo año, claro que sus propios partidos deben de estar consientes del poco o nulo trabajo realizado y del saqueo a las arcas municipales por parte de estos funcionarios....

Es seguro que les cerrarán las puertas para que no vengan a dañar la ya de por sí deteriorada imagen de estos movimientos políticos cuyos colores no son responsables de la avaricia de sus abanderados y tomando en cuenta que las elecciones del 2021 serán muy distintas a las anteriores ya que los electores ya no tendrán esa venda en los ojos que les ha ocasionado errar su sus decisiones a la hora de elegir candidato....

Solamente son algunos casos como el de Pepe Ríos en San Fernando, Xicoténcatl González Uresti en Ciudad Victoria, en Valle Hermoso en donde hay una situación muy similar con Gerardo Aldape Ballesteros quien está también en la mira debido al despilfarro cometido y que supuestamente ampara con documentos apócrifos y que en su momento serán la prueba fehaciente en su contra.... Por hoy es todo, ¡Hasta la Próxima!