Presiona el PT a Morena

La lista es amplia y de acuerdo con lo expresado por el presidente López Obrador, los aspirantes de Morena a un cargo de elección popular deberán separarse del servicio público a más tardar el 31 de octubre próximo.



Hay mucha efervescencia entre los delegados del gobierno federal, muchos de los cuales desean abanderar al partido mayoritario como candidatos a gobiernos estatales.



Surgen por todos lados los aspirantes y la puja por la nominación, donde los aliados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo buscan su tajada y no ir solamente como música de acompañamiento.



Los tres partidos pactaron ir en alianza a la búsqueda de construir la nueva mayoría de la Cámara de Diputados y será ahí donde podrán hacer el reparto equitativo o no de las candidaturas a los 300 uninominales y los 20 de representación proporcional del país.



Ni PT ni mucho menos PVEM lograran algo con una candidatura al gobierno estatal para uno de sus miembros. Los 15 aspirantes a gobernadores saldrán de las filas de Morena, partido que supera por mucho las preferencias de los otros dos en los estados en contienda.



Con todo y ello, el PT presiona con algunos de sus adeptos para conseguir el respaldo o, en su defecto, ir solos con sus propios candidatos en varios estados.



Dos son los que tiene en la mira, por lo pronto el PT, donde sus prospectos ya se mueven a la búsqueda de los respaldos que los hagan entrar en competencia.



Guerrero y Sonora nos muestran a un par de mujeres en pie de lucha para mostrar que el Partido del Trabajo podrá participar con sus propios nominados a esos gobiernos. Se trata de Beatriz Mojica, la ex perredista que ya sufrió un duro traspiés en los pasados comicios que renovaron el gobierno del estado de Guerrero. Ana Gabriela Guevara ya empezó a trazar su ruta con rumbo a la candidatura al gobierno de Sonora, aprovechando que es una velocista.



Otros tres personajes de Morena alzaron la mano para marcar su ruta hacia la candidatura de este movimiento a los gobiernos de Baja California, Guerrero y Sonora.



Arturo González Cruz, el polémico ex dirigente empresarial solicitó licencia al cargo del Alcalde de Tijuana, para estar en condiciones de recibir la encomienda de Morena para competir por el gobierno estatal.



Pablo Amílcar Sandoval, renunció a la delegación del gobierno federal en Guerrero para disputar la nominación a gobernador.



Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad del gobierno federal ya anunció su intención de participar en la contienda por el gobierno de Sonora, aunque todavía no renuncia al gabinete.



El que estos personajes hayan manifestado su deseo de abanderar a Morena en esas entidades no los convierte en candidatos, ya que tanto Arturo González como Pablo Sandoval tendrán que mostrar que son los más confiables aspirantes para ganar los comicios.



En el caso de Durazo no tiene contrincante a la vista dentro de su partido, mientras que González enfrentará a la alcaldesa de Mexicali, María de Pilar Olmeda y al secretario de Economía, Mario Escobedo, entre otros que se perfilan hacia esa posición.



Por lo pronto, en los próximos días, otros delegados federales como Lorena Cuéllar, Indira Vizcaíno, Víctor Castro y otros más, renunciarán a sus encargos en Tlaxcala, Colima y Baja California Sur y otros como los senadores Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, deberán pedir licencia, si es que quieren competir en Nayarit, Sinaloa y Campeche, respectivamente con los colores de Morena.



Otros como Samuel García, de Movimiento Ciudadano, Mauricio Kuri del PAN y José Narro del PT, podrán aguantar un poco más, aunque las precampañas serán en diciembre y enero, principalmente.



******



De acuerdo con los resultados que arrojan los comicios de Coahuila e Hidalgo, el PRI rescató esas dos entidades en las que tendrá el control del Congreso local en la primera de las entidades y las principales alcaldías en la segunda, incluida la capital.



Habrá que esperar al miércoles con la declaratoria de los resultados por parte de las autoridades electorales.



[email protected]