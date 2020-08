Presiones para frenar Ley contra alimentos chatarra

Es una iniciativa muy acertada la que propone en el Congreso de Oaxaca el legislar, hacer una reforma a la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes para adicionar un apartado en el artículo 20 B que establezca la prohibición de vender, regalar, distribuir, promocionar productos no saludables en términos alimentarios en las escuelas dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Señaló que tuvo la oportunidad de platicar con el diputado Horacio Sosa Villavicencio, coordinador parlamentario de la fracción que propone la iniciativa, le expresé el paralelismo con los esfuerzos que hace el gobierno mexicano por una sana alimentación, con toda libertad le expresé lo que es información pública, que el presidente López Obrador tiene esto como una de las prioridades en la agenda nacional, él mismo lo ha dicho una y otra vez, la importancia de promover una alimentación saludable, y le externé mi deseo de que pueda salir con éxito esta pieza legislativa.

También le comenté por la experiencia ya vivida a nivel federal el reto o el riesgo de que se infiltren todo tipo de cabildeos y presiones de grupos de interés económico que suelen interferir con el esfuerzo legislativo, ya sea presionando o a veces confundiendo la interpretación o la visión de los propios legisladores y legisladoras.

Todo esto se lo dije tal cual, se lo mandé en un mensaje grabado, dijo y si en algún momento se filtra en las redes, como suele ocurrir, no tengo nada que ocultar, eso es exactamente lo que dije y con todo el respeto que me merece la soberanía del estado de Oaxaca, tanto su poder ejecutivo como su poder legislativo, expreso mi opinión muy favorable a esta iniciativa de ley y deseo francamente por el bien de la salud pública de México que se logre promulgar esta ley.

TURBULENCIAS

Educación y salud, prioridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en Culiacán que la educación y la salud son prioritarios en el país.

En ese sentido, dio instrucciones al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, a dialogar con SNTE y CNTE para aplanar la inconformidad surgida con el nuevo sistema educativo por TV que se pondrá en marcha en este nuevo ciclo escolar y precisó que éste en nada afecta a las prestaciones sociales ni al salario, asimismo, indicó que México tiene asegurado el acceso a la vacuna cuando esté disponible en el mercado mundial, en tanto el presidente Donald Trump en su afán desmesurado de recuperar el control de la epidemia en los EU, culpa a México de la expansión de la epidemia…A través de las Caravanas por la Justicia Cotidiana en Línea, el Gobierno del Estado de México acerca mecanismos para la gestión, prevención y resolución de conflictos legales, con el objetivo de buscar soluciones pacíficas en delitos que no sean de alto impacto dijo Marcela Mora, Coordinadora General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), compartió que el Estado de México cuenta con instrumentos que permiten impartir justicia cotidiana de manera más humana y cercana a la gente, y destacó que la Ley implementó estos mecanismos alternos de solución de controversias, con base en la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas…Gustavo de Hoyos Walter, líder nacional de COPARMEX y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acudirán hoy al IV informe del líder de la Coparmex en la ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno y a la toma de compromiso del candidato por consenso a la dirigencia capitalina, Armando Zúñiga Salinas.

