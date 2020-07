Presume César Duarte de rancho más grande que Chihuahua

El asesor jurídico del estado de Chihuahua, Jorge Alberto Espinoza Cortés, dio a conocer que César Duarte cuenta con un rancho en el municipio de Camargo, cuya extensión es superior a la de la capital del estado, comprándolo en 2012 en 60 millones de pesos.



De acuerdo con el diario El Heraldo de México, el funcionario estatal señaló que el exgobernador detenido el pasado 8 de julio en Estados Unidos, poco tiempo después de que se diera la reunión de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, cuenta con más de 50 propiedades en México y los estados de Florida, Nuevo México.



En el municipio de Camargo, cuenta con un predio que se compone de cuatro ranchos contiguos: El Cuervo, Santa Rita, San Juan y Los Galemes.



A pesar de su gran extensión, Duarte Jáquez adquirió la propiedad de 30 mil hectáreas en 2012 por sólo 60 millones de pesos a Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien era en aquél entonces director general de la Secretaría de Hacienda del estado.



Espinoza Cortés agregó que el gran rancho contaba con hasta mil 500 cabezas de ganado de algunas de las razas más apreciadas por la calidad de su carne, como Angus y Charolaise.



Cabe mencionar que el exgobernador de Chihuahua, prometió construir una presa hidráulica en el municipio de Balleza, colocó la primera piedra, pero no inició la construcción; sin embargo en su rancho sí la hizo.



En "la mentada Boca del Rio Balleza era donde se iba a construir una presa para hacer sistemas de riego, aquí todo el bajo de Balleza no se ha llevado acabo, fue una de las obras que según nos había ofrecido mucho el señor César Duarte, aseguró Felipe Jalavera, habitante de Balleza.



Donde Duarte sí construyó una presa fue en su rancho El Saucito; ahí, junto con seis represos almacena millones de metros cúbicos de agua para el riego de sembradíos de nogal. Estas obras se construyeron sobre el cauce del arroyo que corre a través del rancho El Saucito, sin permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



En la base de datos del registro público de derechos de agua de la Conagua no aparece ningún título de concesión o permiso de uso agrícola o pecuario para explotar las aguas del arroyo a nombre de Duarte, su familia o del rancho El Saucito.



En noviembre del 2010, un mes después de que asumiera el Gobierno de Chihuahua, Duarte empezó a construir la presa para retener agua del arroyo que baja de la Sierra y desemboca en el rio Las Agujas, que pertenece a la cuenca del rio Conchos.



En la parte alta, donde se acumula de manera natural el agua, colocaron una cortina de concreto de 41.44 metros de largo por 10 metros de ancho, lo que generó que creciera el embalse de agua; de medir mil metros cuadrados, se incrementó a 47 mil 124 metros cuadrados. DIARIO PRESENTE