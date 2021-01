Presume futbol mexicano filósofos del balón

+Javier Aguirre, Santiago Solari, Tata Martino, entre ellos, luz al final del túnel en un país que no lee



+También juegan en la cancha de los libros



+Lectores de Borges, Benedetti, Galeano, Grisham, Agatha Christie, Villoro, Víctor Frankl …



+Golazos de lectura en época de pandemia



Balón Cuadrado



’Somos lo que leemos’, solía decir en vida Jorge Luis Borges –casi ciego–, uno de los más grandes escritores en lengua española. Quizá por eso, Javier Aguirre, actual técnico de Monterrey –con más de 40 años en la entraña del balón– ha declarado que cuando se retire sueña tener una librería.



O también, quizá, El Vasco, asaeteado por aquél amargo recuerdo que no borra su memoria.



Cuando era jugador del América –estudiaba administración de empresas en la Universidad Iberoamericana, simpatizaba con el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y colaboraba para el semanario Punto– un directivo del club, propiedad de la poderosa dinastía Azcárraga, le escupió:



’Te pagamos por jugar, no por pensar.’



Palabras que significan la suave tiranía que históricamente representa el futbol mexicano. Eran un reclamo a los artículos que escribía para esa publicación, con una pátina de izquierda en su línea editorial. Tuvo que recurrir a un seudónimo o heterónimo –juego de palabras- para seguir haciéndolo:



Elmer Homero.



Dejó de opinar de futbol y se volcó en el deporte que es su verdadera pasión: beisbol. Influyó también en él, el hecho de que sus padres fueran vascos, acostumbrados a los libros. Sobre todo, su papá, de oficio ebanista, que él también aprendió.



Porque leer puede ser peligroso para quienes quieren tener sumiso al ser humano, en cualquier ámbito de vida. Sobre todo, laboral.



Y es que El Vasco, con un salario de cuatro millones de dólares anuales –unos 80 millones de pesos–como técnico del poderoso Monterrey, se sumó a una pléyade de entrenadores del futbol mexicano que son asiduos lectores.



Alguno nunca visto en el balompié nacional.



Aguirre, con Santiago Solari, técnico del América –ex colaborador del diario español El País– y Gerardo Martino, estratega del Tri –directa o indirectamente–, dan una pátina de intelectualidad al balompié nacional.



Sobre todo, porque México es un país con bajo índice de hábito de lectura. Menos del cuatro por ciento –entre una población cercana a los 130 millones de habitantes– tiene la costumbre de leer. Que contrasta con el 91 por ciento de Japón.



Resulta significativa aquella frase del argelino-francés Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, que había aprendido de moral había sido gracias al deporte, futbol, en particular. En su juventud había sido portero de un equipo amateur en su país natal.



En su libro La Paste –recomendable en la era del Covid 19– tiene una serie de referencias al balompié.



Cuando se encontraba bajo el arco, Camus, afirmaba, filosófico:



’Pronto aprendí que el balón nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Eso me sirvió mucho en la vida’.



Así, más del 40% de los entrenadores de los 18 clubes que conforman la Liga Mx, tienen pasión por los libros. Juegan en la cancha de la literatura.



Además de ellos, Aguirre, Solari y Martino, hay más ejemplos de estrategas que se abrevan en las letras, de acuerdo con el portal El Míster: Juan Reynoso o Guillermo Almada también se inspiran o toman lecciones de autores clásicos o de un Betseller para su vida cotidiana y/o resolver situaciones que se presentan en el vestuario o la cancha.



Jorge Luis Borges, Eduardo Galeano, Juan Villoro, Agatha Christie, John Grisham (escritor estadounidense), son solo algunos de los escritores que, de una u otra forma, han influenciado a algunos entrenadores de la Liga MX, incluido al seleccionador Gerardo Martino.



Sostiene El Míster:



’Leer libros no es poca cosa para el desarrollo de ideas. No es una suposición, tampoco es un cliché para decir que son ‘cultos’, ‘preparados’ o ‘intelectuales’’.



En realidad, aclara, la lectura ayuda a mejorar sus procesos cognitivos y la transmisión de ideas, dos puntos claves para el liderazgo, convencer a un grupo de personas y tener sinergia.’



Pero ¿cómo impactan los libros en la vida cotidiana, en la rutina, en el trabajo?



De acuerdo con estudios de la Scientific American, Universidad de Sussex y el Centro Médico de la Universidad Rush, los libros ayudan y desarrollan las siguientes cualidades: mejoran la memoria, hacen la mente creativa, reducen el estrés, aumentan la empatía, estimulan el aprendizaje.



Y, desde el punto de vista de Balón Cuadrado, enseñan a ser mejores seres humanos o menos peores: pensar.



¿Qué acaso no son cualidades que un entrenador puede aprovechar?



Hace un par de años la Universidad de Durham realizó un estudio entre mil 500 lectores para describir sus experiencias con los libros.



Algunas de las conclusiones fueron que 48% de los encuestados tuvieron durante la lectura otras experiencias sensoriales como visiones y 19% afirmaban que ’las voces de los personajes literarios se quedaban en sus cabezas.’



Incluso cuando no estaban leyendo, convirtiéndose en una influencia en sus pensamientos.



Algunos de los autores favoritos de los DT’s de la Liga Mx:



Ignacio Ambriz (León): Camilo Cruz



Luis Fernando Tena (Juárez FC): Ángel Cappa y César Luis Menotti



Santiago Solari (América): Jorge Luis Borges



Víctor Manuel Vucetich- (Chivas): Víctor Frankl –El Hombre en busca del sentido de la vida



Juan Reynoso (Cruz Azul): Dominique Lapierre, Alex Ferguson-Michael Moritz



Guillermo Almada (Santos): Mario Benedetti, Eduardo Galeano; y



Javier Aguirre (Monterrey): Juan Villoro.



Algunos como Almada aseguran que los clásicos de Benedetti y Galeano son parte de su biblioteca.



Juan Reynoso, además de algunos libros de superación personal también tiene una lectura de cabecera con el libro ’Liderazgo’ de Sir. Alex Ferguson, que es -en pocas palabras- un manual para dirigir equipos.



Tata y novela negra



’Si sale algo de Connelly, de Grisham, lo compro’, dijo al diario La Nación de Argentina, Tata Martino, seleccionador del Tri.



Su mamá era maestra y le inculcó la lectura. Siempre fue un buen estudiante (incluso fue escolta en la escuela primaria).



En su casa nació su pasión por la novela negra: Agatha Christie, David Balacci, Michael Connelly, James Patterson, Greg Iles, John Grisham. Todos son ellos bestsellers y parte de la biblioteca del entrenador argentino.



Sebastián Garavelli, autor del libro ’Tata Martino. De Rosario al Camp Nou’, dice que su formación no tiene nada que ver con una historia de carencias o sufrimiento como la de algunas estrellas del futbol argentino.



’Es una persona educada y siempre en casa la formación académica fue importante’, describe.



Luego de la lectura llegaron las series. Antes del apogeo de Netflix o Amazon, Martino se hizo fan de Criminal Minds.



Así que el seleccionador puede pasar horas leyendo y creando escenarios de novela negra.



Golazos de lectura



El futbol se ha convertido también en una herramienta para fomentar la lectura. Algunas ligas y equipos han firmado convenios con instituciones culturales o gubernamentales para implementar un plan de acción.



Desde España hasta Sudamérica y África. Al menos del año 2000 a la fecha las entidades culturales han dejado de ver al futbol como el ‘patito feo’ y los han incorporado en Ferias, exposiciones o hasta campañas para aprovechar su popularidad e incentivar la lectura.



Como sucedió en 2012 con el FC Barcelona y Worldreader. En aquel momento la idea fue realizar una campaña que inspirara el hábito de leer en el África Subsahariana a través de los e-books con mensajes emitidos por los jugadores del equipo catalán.



Destacan algunas iniciativas que han destacado en los últimos años.



Por ejemplo, LaLiga firmó con acuerdo con el Ministerio de Cultura de España para ser parte del Plan de Fomento de la Lectura para la promoción, extensión y consolidación de los hábitos de lectores.



Futbolistas como Esteban Granero, Saúl Ñíguez, Gabriel Mercado, Antonio Barragán, Sergio Mora, Bernardo Espinosa y Antonio Sivera protagonizan un video para iniciar la campaña



Athletic Club de Lectura es una acción de promoción de la lectura a través de la cual cualquier aficionado y lector puede proponer un libro que leer a varios jugadores, jugadoras y técnicos del Athletic Club.



De todas las sugerencias recibidas, cada una de estas personas elegirá una, y se comprometerá a leer el libro elegido en el plazo de un mes. A partir de los libros sugeridos, la Fundación Athletic Club organizará una serie de clubes de lectura con las personalidades del equipo.



En el 2018, como pretexto el Mundial de Rusia, la provincia de Corrientes en Argentina creó el ambicioso programa:



’Leer es un golazo’.



Se lanzó una convocatoria pública a la comunidad para participar de la campaña ’Doná libros, hacé un gol’ #DonaLibrosHaceUnGol’, una acción solidaria para posibilitar el acceso a los libros de jóvenes en situación de vulnerabilidad, entendiendo a la lectura como un derecho social fundamental de todos los niños, jóvenes y adultos.



Incluso, la Fundación Cádiz Club de Futbol, a través de la Delegación de Cultura, firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Cádiz para fomentar la lectura entre niños/as y jóvenes que forman parte de la Fundación, así como entre los deportistas vinculados a ella.



En el convenio se incluye la colaboración para llevar a cabo la promoción de los hábitos lectores en la población en general, y en particular en el ámbito deportivo, aficionados y deportistas.



Y, sí, somos lo que leemos…



… ¿y si no leemos?



(Con información de los portales El Míster, ESPN, La Nación, El Tiempo)