Presume gobernador de Sinaloa a Francisco Palencia como DT de Mazatlán

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Después de año sin dirigir, el técnico mexicano Juan Francisco Palencia, apodado ’El Niño’, está a unas horas de firmar como primer estratega de Mazatlán FC –antes Monarcas Morelia. Incluso, el gobernador de Sinaloa, cuna del narcotráfico en México, Quirino Ordaz Coppel, del PRI, se adelantó a la presentación del entrenador que debía hacer el equipo, que ameritó críticas en redes sociales.



’Bienvenido Juan Francisco Palencia a Mazatlán, seguiremos trabajando para que el deporte en el estado siga creciendo y que lleguen más inversiones’, publicó el gobernador Ordaz en su cuenta de Twitter.



’Mi compromiso es que la salud, la cultura, el campo, la seguridad, la infraestructura, etc., siga creciendo y mejorando’, añadió el exjugador de la selección mexicana.



’Espérese Gober, todavía ni aterriza y ya le dio la bienvenida’, se reaccionó de inmediato en la cuenta oficial del club naciente Mazatlán FC, y solicitó al mandatario calma hasta no hacer oficial la contratación de Palencia, quien al llegar a Mazatlán relevará en el banquillo que en Monarcas ocupaba Pablo Guede, pero no figuró en el proyecto del nuevo equipo.



Días atrás, el polémico presidente de la Liga Mx, Enrique bonilla, afirmo que ningún equipo podría tener injerencia de los gobiernos estatales por lo cual tras dicho twitter de Ordaz Coppel deja entrever que el nuevo equipo del futbol, ahora en el pacífico mexicano, incumplirá dicha disposición.



Mazatlán FC es propiedad de Ricardo Salinas Pliego –segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim–, dueño de Grupo Salinas y TV-Azteca, entre otras compañías, con una fortuna cercana a los 12 mil millones de dólares, empresario consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Palencia, ex goleador de Cruz Azul, y con credenciales de técnico en Pumas de la UNAM y Lobos BUAP, era esperado por la tarde en Mazatlán, una llegada al aeropuerto que debía hacer con reserva ante las medidas de distanciamiento por el coronavirus. Los medios informativos sólo podrían captar imágenes del arribo, sin entrevistas.



Protegido con cubrebocas, el técnico fue interceptado por reporteros en el carrito que lo trasladó del avión al transporte, y únicamente alcanzaron a solicitarle que hablara del reto que le significaba dirigir a Mazatlán:



’Como todos, pero la verdad estoy muy contento. Ya tendremos tiempo de hablar’, pretextó.



’El Niño’ arrancó su carrera como timonel en los Pumas en el Apertura 2016. Como estratega felino acumuló 15 victorias, 10 empates y 21 derrotas. Fue cesado después de la Jornada 6 del Apertura 2017.



Un año después, fue contratado por los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Dirigió 38 duelos, ganó 11, igualó ocho y perdió 19, pero rescató a los licántropos del descenso, pero no sirvió de mucho porque fueron vendidos.



Se espera que Palencia firme contrato en cuestión de horas, antes de emprender la estrategia de entrenamiento con el equipo, planeada para iniciar el próximo lunes.



Mazatlán deberá estar listo para debutar en el próximo torneo Apertura 2020 de la Liga Mx, que inicia el 24 de julio