Presunción de Inocencia, invocación indebida.

Escribo como abogado, bajo conceptos jurídicos, aunque el caso tiene profundas implicaciones políticas, que son de relevancia, para un estado que vuelve a ser territorio de experimentos, casi siempre en detrimento de su estabilidad política y económica.

La presunción de inocencia es una garantía constitucional y convencional, con plena vigencia en nuestro orden jurídico.

Ese principio en beneficio de un acusado, si bien no implica culpabilidad, tampoco implica inocencia, pero tiene el propósito de obligar al órgano investigador acusador, probar plenamente la culpabilidad del denunciado, en acatamiento al principio de debido proceso.

Lo complejo de un aspirante, es estar sujeto a investigación, por acusaciones de mujeres, identificables, que han acudido a las instancias legalmente constituidas, haciendo señalamiento directo, que no dejan duda de la persona a quien señalan.

No es el caso de una persecución de Estado, del poder público, que se dio tanto en el pasado y del cual fuimos víctimas muchos de los que aspirábamos a un cargo de elección o críticos del gobierno; no, este asunto es de particulares, de personas que se dicen agraviadas y que tienen derecho a ser atendidas bajo las leyes que nos rigen.

Ante la presunción de inocencia, que no es declaración de inocencia, será procedente y admisible, correr una aventura? en la que comprometen a una militancia y a un electorado, al no estar esclarecido este asunto, ni por el denunciado, ni por la autoridad competente, estando en suspenso el archivo de las denuncias o la judicialización de las carpetas de investigación.

Debe imponerse el principio de la presunción de inocencia, que no declara la inocencia, solo el respeto al debido proceso, como garantía constitucional, ante los derechos políticos y electorales de un Partido Político que es un ente de interés público y social; de una militancia y de una sociedad?

Porqué llevarnos a lo incierto, ante el suspenso de las resoluciones legales del caso.

Esto es inédito, no pueden llevar a Guerrero a esa aventura.

La dirigencia debe proteger al bien mayor que es su militancia, debiendo ser prudentes al decir, que el pueblo de Guerrero expresó su voluntad en una encuesta, que en verdad, no conocimos.

La presunción de inocencia, debe aplicarse a un ciudadano común, pero un aspirante a gobernar una entidad, no debe invocarla en su beneficio , no porque no tenga derecho, pero por su pretensión, debe más bien presentarse ante la autoridad y aclarar lo que se imputa, eso le daría autoridad moral y presencia política.

Si otros consienten por conveniencia, yo continuaré en mis convicciones.

Guerrero no debe poner en riesgo la 4t.