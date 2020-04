Presunto fallecimiento del Presidente de Corea del Norte conmociona al Mundo.



-El país asiático es el unico en el Mundo de tener capacidad nuclear y bacteriológica para responder un ataque de EU.



Juan Ricardo Montoya.



Conmoción a nivel mundial. Kim Jong Un, el líder supremo de Corea del Norte, supuestamente ha fallecido luego de una cirugía cardíaca fallida, informa el portal norteamericano TMZ, el mismo que reportó primero las muertes de Michael Jackson y Kobe Bryant.



Según TMZ, la información fue vertida por la subdirectora de un canal de noticias de Hong Kong respaldada por Beijing, quien aparentemente sería la sobrina de un Ministro de Relaciones Exteriores de China. La noticia se filtró después de que un equipo médico chino hizo su arribo hasta Corea del Norte para asesorar a los médicos que atendían a Kim.

No obstante medios de comunicación de Japón señalan que Kim Jong - un sufrió muerte cerebral.



El presunto deceso del líder norcoreano se da enmedio de todo un conjunto de extrañas "casualidades" (la pandemia del Covid-19, la caída del precio del petróleo, la amenaza de invasión de Estados Unidos a Venezuela y el bloqueo a Nicaragua etc) se suman los rumores vertidos la supuesta muerte de Kim Jong-Un Presidente de la República Popular de Corea del Norte.



Desde hace una semana medios de comunicación estadounidenses, chinos y del Japón sin confirmar han divulgado la noticia del fallecimiento o muerte cerebral del líder coreano, enemigo declarado de Estados Unidos y único con capacidad de respuesta atómica y bacteriológica en caso de un ataque militar.



Este sábado, la noticia de la muerte de Kim Jong-un ha tomado fuerza ante el hermetismo del gobierno de Pyongyang el cual no ha confirmado ni desmentido la noticia aunque hay versiones de que la nieta del ministro de Exteriores chino, informó sobre la muerte de Kim Jong-un



A lo largo de la semana un grupo de médicos chinos se habían trasladado a Corea del Norte para brindar atención a Kim Jong-un por una supuesta enfermedad.



Se habló incluso de tumores cancerígenos en el cerebro.



Bajo este contexto, en caso de confirmarse la muerte del líder coreano, la línea de sucesión en el poder recaeria en Kim Yo-jong, la hermana menor del mandatario norcoreano.



Es muy poca la información que se tiene acerca de la vida de la conocida “princesa norcorerana”. Según el Departamento del Tesoro de Estado Unidos, habría nacido en Pyongyang, el 26 de setiembre de 1989. Sin embargo, el sistema de inteligencia del Corea del Sur afirma que esta mujer nació en 1987, por lo tanto tendría 32 años.